В Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты

Posted 16 декабря, 12:38
Published 16 декабря, 12:38
Modified 16 декабря, 12:40
Updated 16 декабря, 12:40
В первом случае участник спецоперации был ранен в бою весной 2024 года. Однако ему не выдали часть денежного довольствия и страховку от СОГАЗа.
Супруга раненого бойца обратилась с этими проблемами в свердловскому депутату Максиму Иванову. После его запросов в прокуратуру, обещали выплатить все положенные средства в полном объеме.
В другом случае семья погибшего на СВО бойца, награжденного посмертно Орденом Мужества, не могла добиться получения положенной по закону единовременной выплаты за награду. После обращения в военную прокуратуру поощрение обещали выплатить в декабре, рассказал депутат Максим Иванов в соцсетях.
РАнее свердловский боец СВО перестал получать выплаты из-за признания его беглецом.