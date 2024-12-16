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Posted 16 декабря, 12:38

Published 16 декабря, 12:38

Modified 16 декабря, 12:40

Updated 16 декабря, 12:40

В Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты

В Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты

16 декабря 2024, 12:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошло сразу два случая, где участникам СВО и их семьям не выплатили положенные им деньги.

В первом случае участник спецоперации был ранен в бою весной 2024 года. Однако ему не выдали часть денежного довольствия и страховку от СОГАЗа.

Супруга раненого бойца обратилась с этими проблемами в свердловскому депутату Максиму Иванову. После его запросов в прокуратуру, обещали выплатить все положенные средства в полном объеме.

В другом случае семья погибшего на СВО бойца, награжденного посмертно Орденом Мужества, не могла добиться получения положенной по закону единовременной выплаты за награду. После обращения в военную прокуратуру поощрение обещали выплатить в декабре, рассказал депутат Максим Иванов в соцсетях.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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