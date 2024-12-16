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Posted 16 декабря, 09:35

Published 16 декабря, 09:35

Modified 16 декабря, 09:53

Updated 16 декабря, 09:53

В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю по делу о незаконном производстве алкоголя

В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю по делу о незаконном производстве алкоголя

16 декабря 2024, 09:35
Фото: 1MI.
Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о незаконном производстве алкоголя. Обвиняемый получил 3,5 года тюрьмы.

Железнодорожный суд Екатеринбурга огласил приговор жителю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции без маркировки.

В ходе следствия правоохранители нашли более 18 тысяч бутылок с этикетками известных марок алкогольных напитков. Также в подпольных цехах в Екатеринбурге и Среднеуральске были обнаружены 168 канистр с продукцией. Общая стоимость произведенного товара составила почти 4 миллиона рублей.

58-летний гражданин приговорен к 3,5 годам лишения свободы, также суд выписал ему штраф в размере 300 тысяч рублей. Ранее, сообщает прокуратура Свердловской области, он уже имел судимость за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Невьянске 71-летнего мужчину будут судить за аварию с моторной лодкой. В результате столкновения двух судов погиб 27-летний гражданиг.

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#Александра Никитская#Общество#Суд#Уголовное дело#Алкоголь#Екатеринбург#Инцидент#Подпольный цех
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