В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю по делу о незаконном производстве алкоголя

В ходе следствия правоохранители нашли более 18 тысяч бутылок с этикетками известных марок алкогольных напитков. Также в подпольных цехах в Екатеринбурге и Среднеуральске были обнаружены 168 канистр с продукцией. Общая стоимость произведенного товара составила почти 4 миллиона рублей.