В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю по делу о незаконном производстве алкоголя

Posted 16 декабря, 09:35
Published 16 декабря, 09:35
Modified 16 декабря, 09:53
Updated 16 декабря, 09:53
Железнодорожный суд Екатеринбурга огласил приговор жителю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте алкогольной продукции без маркировки.
В ходе следствия правоохранители нашли более 18 тысяч бутылок с этикетками известных марок алкогольных напитков. Также в подпольных цехах в Екатеринбурге и Среднеуральске были обнаружены 168 канистр с продукцией. Общая стоимость произведенного товара составила почти 4 миллиона рублей.
58-летний гражданин приговорен к 3,5 годам лишения свободы, также суд выписал ему штраф в размере 300 тысяч рублей. Ранее, сообщает прокуратура Свердловской области, он уже имел судимость за аналогичное преступление.
Ранее сообщалось, что в Невьянске 71-летнего мужчину будут судить за аварию с моторной лодкой. В результате столкновения двух судов погиб 27-летний гражданиг.