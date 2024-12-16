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Posted 16 декабря, 16:49

Published 16 декабря, 16:49

Modified 16 декабря, 16:51

Updated 16 декабря, 16:51

В Екатеринбурге в школах начали вести «Семьеведение»

В Екатеринбурге в школах начали вести «Семьеведение»

16 декабря 2024, 16:49
Фото: 1MI.
В школах Екатеринбурга тысячи детей начали посещать уроки «Семьеведения». Дисциплина относится к внеурочной деятельности.

В екатеринбургских школах и гимназиях в начавшемся учебном году появилась новая дисциплина — «Семьеведение». Предмет при этом относится к факультативным: уроки проводят во время «Разговоров о важном» или же во время внеурочной деятельности.

Программе по предмету разделена на несколько модулей и предназначена для учащихся с 5 по 9 классы.

На занятиях детям объясняют, для чего нужна семья, и что важно для сохранения ячейки общества. Среди заданий есть творческие.

Школьники рассказывают одноклассникам о традициях, которые есть в каждой семье, обсуждают, как избежать конфликтов, как родители ведут бюджет, пишет «КП-Екатеринбург». В программе по семьеведению семейные вопросы рассматриваются с нравственной, правовой и исторической точек зрения.

Обычно занятия в школах проводят классные руководители или психологи.

Ранее сообщалось о судебном процессе, который жительница Нижнего Тагила начала из-за неиспользованных занятий в школе вокала.

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#Александра Никитская#Общество#Дети#Школьники#Школа#Подростки#Семья#Образование#Екатеринбург
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