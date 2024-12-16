В Екатеринбурге в школах начали вести «Семьеведение»

Posted 16 декабря, 16:49
Published 16 декабря, 16:49
Modified 16 декабря, 16:51
Updated 16 декабря, 16:51
В екатеринбургских школах и гимназиях в начавшемся учебном году появилась новая дисциплина — «Семьеведение». Предмет при этом относится к факультативным: уроки проводят во время «Разговоров о важном» или же во время внеурочной деятельности.
Программе по предмету разделена на несколько модулей и предназначена для учащихся с 5 по 9 классы.
На занятиях детям объясняют, для чего нужна семья, и что важно для сохранения ячейки общества. Среди заданий есть творческие.
Школьники рассказывают одноклассникам о традициях, которые есть в каждой семье, обсуждают, как избежать конфликтов, как родители ведут бюджет, пишет «КП-Екатеринбург». В программе по семьеведению семейные вопросы рассматриваются с нравственной, правовой и исторической точек зрения.
Обычно занятия в школах проводят классные руководители или психологи.
Ранее сообщалось о судебном процессе, который жительница Нижнего Тагила начала из-за неиспользованных занятий в школе вокала.