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Posted 16 декабря, 12:21

Published 16 декабря, 12:21

Modified 16 декабря, 12:23

Updated 16 декабря, 12:23

В городской больнице №1 Нижнего Тагила изменились номера телефонов

В городской больнице №1 Нижнего Тагила изменились номера телефонов

16 декабря 2024, 12:21
Фото: 1MI.
В горбольнице №1 Нижнего Тагила на улице Максарева д. 5 поменялись номера телефонов.

Теперь, чтобы дозвониться в отделения стационара, тагильчанам надо набрать номер 33-54-37, а затем дождаться голосового помощника и ввести нужный добавочный номер.

Для тех, кто звонит в лечебное учреждение из других районов области и пользователям мобильных телефонов надо набрать код города и затем тот же номер: +7(3435)33-54-37. После этого при помощи голосового помощника выбрать добавочный номер.

Первое время при звонках могут быть технические сбои.

Ранее центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Больница#Здоровье#Телефон#Екатеринбург
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