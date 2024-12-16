В городской больнице №1 Нижнего Тагила изменились номера телефонов

Posted 16 декабря, 12:21
Published 16 декабря, 12:21
Modified 16 декабря, 12:23
Updated 16 декабря, 12:23
Теперь, чтобы дозвониться в отделения стационара, тагильчанам надо набрать номер 33-54-37, а затем дождаться голосового помощника и ввести нужный добавочный номер.
Для тех, кто звонит в лечебное учреждение из других районов области и пользователям мобильных телефонов надо набрать код города и затем тот же номер: +7(3435)33-54-37. После этого при помощи голосового помощника выбрать добавочный номер.
Первое время при звонках могут быть технические сбои.
Ранее центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус.