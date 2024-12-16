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Posted 16 декабря, 09:46

Published 16 декабря, 09:46

Modified 16 декабря, 09:46

Updated 16 декабря, 09:46

В Нижнем Тагиле наградили победителей литературного конкурса «Серая шейка»

В Нижнем Тагиле наградили победителей литературного конкурса «Серая шейка»

16 декабря 2024, 09:46
Фото: Администрация Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле состоялся праздник конкурса литературного творчества «Серая шейка». Встреча проходила в Центральной библиотеке 14 декабря 2024 года.

Участники побывали в творческих мастерских, где их ждали встречи с представителями СМИ, писателями и педагогами, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Юные тагильчане, участвовавшие в конкурсе, придумывали образы персонажей, учились сочинять стихи, вступали в дискуссии о сюжетных арках и составляли книги о своих семьях. Во время праздника также прошло награждение победителей конкурса. Две тагильчанки победили в номинации «Литературное творчество».

Также в номинации «Были и небылицы» место победителя досталось тагильчанке Ульяне Устиновой с произведением «Старая ива». В номинации «Семейные истории» победу одержала Любовь Блейле с произведением «Про „зайчиков“, собаку и Новый год».

Из взрослых прозаиков стали победителями Дарья Авдюхина и Александр Апарцев. Кроме того, стали призерами Вероника Якименко, Елизавета Козловцева, Григорий Гачкевич и Ева Катаева.

Гран-при достался ученику седьмого класса нижнетагильского лицея №51 Степан Керелюк. Лауреатами стали почти 50 человек. В мероприятии приняли участие не только жители Тагила, но и других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других.

Напомним, ученик из Нижнего Тагила победил во всероссийском конкурсе сочинений.

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