В Нижнем Тагиле наградили победителей литературного конкурса «Серая шейка»

Юные тагильчане, участвовавшие в конкурсе, придумывали образы персонажей, учились сочинять стихи, вступали в дискуссии о сюжетных арках и составляли книги о своих семьях. Во время праздника также прошло награждение победителей конкурса. Две тагильчанки победили в номинации «Литературное творчество».