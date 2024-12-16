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Posted 16 декабря, 06:41

Published 16 декабря, 06:41

Modified 16 декабря, 06:43

Updated 16 декабря, 06:43

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником ОАО «Уралэлектромонтаж»

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником ОАО «Уралэлектромонтаж»

16 декабря 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным работником ОАО «Уралэлектромонтаж» Николаем Ивановичем Пелевиным.

Николай Иванович 30 лет трудился на этом предприятии. Коллеги отзываются о нем как о талантливом руководителе и опытном электромонтере, который прошел путь от простого рабочего до руководителя.

По словам родных, Николай Пелевин был честным человеком, любил свою работу и не боялся сложностей. Он также ценил эти качества в других. Пелевин отличался ответственностью, пунктуальностью и внимательностью к деталям. Эти черты характера были заметны как на работе, так и в кругу семьи. Он всегда находил время для дела, умел мастерить и собственноручно построил дачу. Главным в его жизни была семья: он жил ради любимой жены, троих сыновей, а затем и для внуков с правнуками. Николай Иванович был прекрасным мужем, отцом и дедушкой, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Фото: «Реквием»

Проститься с Николаем Ивановичем все желающие смогут 16 декабря в 16 часов вечера в «Реквием».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#Скончался
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