В Подмосковье задержали двоих жителей Нижнего Тагила, планировавших теракт

В ночь с 12 на 13 декабря диверсанты установили СВУ под днище автомобиля Toyota Land Cruiser, и их взяли с поличным, пишет телеграм-канал «112». По данным канала «Инцидент Нижний Тагил», оба задержанных — жители Нижнего Тагила.