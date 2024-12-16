В Подмосковье задержали двоих жителей Нижнего Тагила, планировавших теракт

Posted 16 декабря, 14:53
Published 16 декабря, 14:53
Modified 16 декабря, 14:55
Updated 16 декабря, 14:55
Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые, по неподтвержденным официально данным, планировали на территории города Коломна в Московской области подрыв автомобиля заместителя генерального директора предприятия из сферы обороны страны.
21-летний гражданин и его 23-летний подельник якобы получили преступное задание в интернете. В сети им также выдали координаты места, где находилось взрывное устройство.
В ночь с 12 на 13 декабря диверсанты установили СВУ под днище автомобиля Toyota Land Cruiser, и их взяли с поличным, пишет телеграм-канал «112». По данным канала «Инцидент Нижний Тагил», оба задержанных — жители Нижнего Тагила.
Известно, что раскрыть готовящееся преступление смогли сотрудники ФСБ. Один из задержанных — бывший воспитанник тагильской спортивной школы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.
Официального подтверждения задержания пока не было.
Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге жителя, который пытался поджечь военкомат.