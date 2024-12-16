В Ревде прошла акция протеста против планируемого повышения тарифов на ЖКХ

Posted 16 декабря, 08:04
Published 16 декабря, 08:04
Modified 16 декабря, 08:06
Updated 16 декабря, 08:06
Мероприятие в гайд-парке организовали и провели представители партии КПРФ. Поддержать акцию пришли и горожане. Среди участников был депутат Госдумы Владимир Исаков, а также коммунист Александр Ивачев.
Участники митинга подписали резолюцию с требованиями оставить тарифы ЖКХ на уровне текущего года, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, депутаты Свердловского заксобрания поддержали увеличение тарифов ЖКХ.