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Posted 16 декабря, 08:04

Published 16 декабря, 08:04

Modified 16 декабря, 08:06

Updated 16 декабря, 08:06

В Ревде прошла акция протеста против планируемого повышения тарифов на ЖКХ

В Ревде прошла акция протеста против планируемого повышения тарифов на ЖКХ

16 декабря 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде местные жители протестуют против планируемого значительного повышения тарифов на ЖКХ.

Мероприятие в гайд-парке организовали и провели представители партии КПРФ. Поддержать акцию пришли и горожане. Среди участников был депутат Госдумы Владимир Исаков, а также коммунист Александр Ивачев.

Участники митинга подписали резолюцию с требованиями оставить тарифы ЖКХ на уровне текущего года, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, депутаты Свердловского заксобрания поддержали увеличение тарифов ЖКХ.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ЖКХ#Митинг#Екатеринбург#Тарифы ЖКХ
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