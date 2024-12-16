В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Posted 16 декабря, 12:44
Published 16 декабря, 12:44
Modified 16 декабря, 12:46
Updated 16 декабря, 12:46
За новогодним столом особое место занимают тарталетки и бутерброды с красной икрой. Специалисты Роскачества рассказали, какие признаки укажут на высокое качество морепродукта.
Во-первых, деликатес в магазинах должен храниться в холодильниках, где температура воздуха составляет -4-6 градусов по Цельсию. Во-вторых, продукт должен быть изготовлен в регионах России, где идет вылов лосося и лососевых пород рыб — это Сахалин и полуостров Камчатка.
Также специалисты рекомендуют обратить внимание на дату производства икры. Ее производят в сезон нереста рыбы — с июля по сентябрь. На самой баночке цифры, указывающие дату производства, должны быть выпуклыми — именно так печатают даты на заводах.
Если потрясти баночку с деликатесом, внутри не должно быть ощущений пустоты. Сами икринки должны быть одинакового размера и легко отделяться друг от друга.
Ранее сообщалось о росте цен на красную икру: стоимость продукта взлетела на 40%.