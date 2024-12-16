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Posted 16 декабря, 12:44

Published 16 декабря, 12:44

Modified 16 декабря, 12:46

Updated 16 декабря, 12:46

Такая икра — хорошая: в Роскачестве дали советы по выбору деликатеса

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

16 декабря 2024, 12:44
Фото: 1MI.

Такая икра — хорошая: в Роскачестве дали советы по выбору деликатеса

Сюжет
Новый год
Эксперты Роскачества в преддверии Нового года дали советы по выбору красной икры. Простые действия позволят купить качественный продукт.

За новогодним столом особое место занимают тарталетки и бутерброды с красной икрой. Специалисты Роскачества рассказали, какие признаки укажут на высокое качество морепродукта.

Во-первых, деликатес в магазинах должен храниться в холодильниках, где температура воздуха составляет -4-6 градусов по Цельсию. Во-вторых, продукт должен быть изготовлен в регионах России, где идет вылов лосося и лососевых пород рыб — это Сахалин и полуостров Камчатка.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на дату производства икры. Ее производят в сезон нереста рыбы — с июля по сентябрь. На самой баночке цифры, указывающие дату производства, должны быть выпуклыми — именно так печатают даты на заводах.

Если потрясти баночку с деликатесом, внутри не должно быть ощущений пустоты. Сами икринки должны быть одинакового размера и легко отделяться друг от друга.

Ранее сообщалось о росте цен на красную икру: стоимость продукта взлетела на 40%.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Продукты#Новый год#Качество#Полезные советы
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