В Свердловской области врачи 7 раз заводили останавливающееся сердце пациента

Posted 16 декабря, 09:39
Published 16 декабря, 09:39
Modified 16 декабря, 09:41
Updated 16 декабря, 09:41
У 56-летнего пациента из Сухого Лога инфаркт осложнился электрическим штормом. Сначала он испытывал боли за грудиной и, надеясь на самоизлечение, несколько дней терпел дискомфорт. Однако, его состояние ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован в больницу Асбеста, где врачи обнаружили у него пульс всего 30 ударов в минуту.
Специалисты срочно провели процедуру по расширению сосуда и поставили ему кардиостимулятор. После этой операции казалось, что самое страшное позади. Однако в реанимации пульс пациента резко увеличился, что привело к потере сознания. Сердце мужчины останавливалось несколько раз, и медики вновь и вновь возвращали его к жизни.
Сейчас пациент чувствует себя лучше и восстанавливается дома, пишет Ural Mash.
Напомним, свердловские врачи спасли ногу 70-летнего пенсионера от ампутации.