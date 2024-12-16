В Свердловской области врачи 7 раз заводили останавливающееся сердце пациента

У 56-летнего пациента из Сухого Лога инфаркт осложнился электрическим штормом. Сначала он испытывал боли за грудиной и, надеясь на самоизлечение, несколько дней терпел дискомфорт. Однако, его состояние ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован в больницу Асбеста, где врачи обнаружили у него пульс всего 30 ударов в минуту.