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Posted 16 декабря, 09:39

Published 16 декабря, 09:39

Modified 16 декабря, 09:41

Updated 16 декабря, 09:41

В Свердловской области врачи 7 раз заводили останавливающееся сердце пациента

В Свердловской области врачи 7 раз заводили останавливающееся сердце пациента

16 декабря 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney.
Врачи из Асбеста 7 раз заводили остановившееся после инфаркта сердце.

У 56-летнего пациента из Сухого Лога инфаркт осложнился электрическим штормом. Сначала он испытывал боли за грудиной и, надеясь на самоизлечение, несколько дней терпел дискомфорт. Однако, его состояние ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован в больницу Асбеста, где врачи обнаружили у него пульс всего 30 ударов в минуту.

Специалисты срочно провели процедуру по расширению сосуда и поставили ему кардиостимулятор. После этой операции казалось, что самое страшное позади. Однако в реанимации пульс пациента резко увеличился, что привело к потере сознания. Сердце мужчины останавливалось несколько раз, и медики вновь и вновь возвращали его к жизни.

Сейчас пациент чувствует себя лучше и восстанавливается дома, пишет Ural Mash.

Напомним, свердловские врачи спасли ногу 70-летнего пенсионера от ампутации.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Здоровье#Врач#Операция#Екатеринбург
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