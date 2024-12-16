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Posted 16 декабря, 19:46

Published 16 декабря, 19:46

Modified 16 декабря, 19:48

Updated 16 декабря, 19:48

В цикле кинопроектов «Новый мир» появилась работа о союзе России и Индонезии

В цикле кинопроектов «Новый мир» появилась работа о союзе России и Индонезии

16 декабря 2024, 19:46
Фото: LIFE doc.
Редакция LIFE doc выпустила очередной фильм в рамках цикла «Новый мир». Свежий выпуск посвящен культурным, историческим и экономическим возможностям взаимодействия России и Индонезии, в нем демонстрируются все стороны сотрудничества двух стран, их наследие и прогноз на дальнейшее взаимодействие.

Как сообщает life.ru, Индонезия в настоящее время входит в топ-8 самых крупных мировых экономик. Страна сотрудничает с Россией более века. История двусторонних связей берет свое начало с конца XIX века, когда в Джакарте (тогда Батавии) начало работать первое российское консульство. В эпоху СССР отношения стали еще более тесными — строительство стадионов, дорог, больниц велось при участии Советского Союза.

Пахала Нуграха Мансури, до октября 2024 года занимавший пост заместителя министра иностранных дел Индонезии, напоминает зрителям, что именно Россия была в числе первых стран, признавших независимость Индонезии. За это индонезийцы по-прежнему благодарны дружественной им стране. По его словам, два народа объединяют общие ценности и историческая дружба.

В кинокартине указано, что в наши дни одним из приоритетных направлений развития Индонезии выступают общие с российской стороной инициативы — от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС. Культурное взаимодействие двух стран также достаточно ощутимо, о чем говорит Никита Шиликов, глава Русского дома в Джакарте: «Здесь удивительная природа, прекрасные люди, люди, которые хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и это чувствуется во всём. Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение».

Индонезийцы достаточно тепло относятся к российской культуре, а также разделяют ценности российской политики. Вахид Суприяди, бывший чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России (2016–2020), заявляет, что индонезийцы обожают Владимира Путина, считая, что он имеет суперсилу и харизму самого стойкого лидера в этом мире, поэтому за ним важно следовать: «Мы очень уважаем его за поддержку мусульман, нас это восхищает. Я считаю, что россияне разделяют ценности индонезийцев, мы очень похожи».

Популярность Индонезии как туристического направления с каждым годом растет. Только за 2023 год страну посетило 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме объясняется, какие природные и культурные сокровища страны привлекают людей в этом направлении: от национального стадиона в Джакарте, построенного при поддержке СССР, до современных инфраструктурных проектов, отражающих дух дружбы двух народов.

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