В цикле кинопроектов «Новый мир» появилась работа о союзе России и Индонезии

В кинокартине указано, что в наши дни одним из приоритетных направлений развития Индонезии выступают общие с российской стороной инициативы — от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС. Культурное взаимодействие двух стран также достаточно ощутимо, о чем говорит Никита Шиликов, глава Русского дома в Джакарте: «Здесь удивительная природа, прекрасные люди, люди, которые хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и это чувствуется во всём. Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение».