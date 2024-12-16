Владелец моторной лодки в Невьянске предстанет перед судом за смерть другого водителя

Posted 16 декабря, 06:04
Published 16 декабря, 06:04
Modified 16 декабря, 07:23
Updated 16 декабря, 07:23
Горпрокуратура утвердила заключение по делу мужчины, ехавшем на моторной лодке, из-за которого умер 27-летний горожанин. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 21 сентября 2024 года. Свердловчанин, находившийся в нетрезвом состоянии, поплыл на своей моторной лодке и в какой-то момент столкнулся с другой лодкой, в которой находился молодой человек.
Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался. У него остались жена и дети.