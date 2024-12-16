tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 06:04

Published 16 декабря, 06:04

Modified 16 декабря, 07:23

Updated 16 декабря, 07:23

Владелец моторной лодки в Невьянске предстанет перед судом за смерть другого водителя

Владелец моторной лодки в Невьянске предстанет перед судом за смерть другого водителя

16 декабря 2024, 06:04
Фото: 1MI.
71-летнего жителя Невьянска начнут судить из-за того, что он столкнулся на моторной лодке с местным жителем, который впоследствии скончался.

Горпрокуратура утвердила заключение по делу мужчины, ехавшем на моторной лодке, из-за которого умер 27-летний горожанин. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 21 сентября 2024 года. Свердловчанин, находившийся в нетрезвом состоянии, поплыл на своей моторной лодке и в какой-то момент столкнулся с другой лодкой, в которой находился молодой человек.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался. У него остались жена и дети.

В Екатеринбурге предстанет перед судом фальшивомонетчик
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского приговорен к принудительным работам за смертельное ДТППьяный самокатчик в Екатеринбурге обвиняется в наезде на 8-летнего ребенкаЖитель Тюмени обвиняется в смерти ребенка на стройплощадке в Ирбите
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Суд#Полиция#Уголовное дело#Лодка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика