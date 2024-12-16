Владимир Ефимов: 2 детских сада и гостиница откроются на условиях льготной аренды

По словам заместителя мэра столицы, в городе восстанавливают исторические здания, которые затем используются для ведения различных видов бизнеса, на средства частных инвесторов. Это продолжается уже более 12 лет, а начался данный процесс с момента запуска программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». По результатам торгов с начала 2024 года инвесторы взяли в аренду три здания общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Объекты собираются использовать для размещения двух частных детских садов и гостиницы. На сегодняшний день на территории Москвы предприниматели занимают 65 объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.