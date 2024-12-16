Владимир Ефимов: 2 детских сада и гостиница откроются на условиях льготной аренды

Posted 16 декабря, 18:05
Published 16 декабря, 18:05
Modified 16 декабря, 18:07
Updated 16 декабря, 18:07
По словам заместителя мэра столицы, в городе восстанавливают исторические здания, которые затем используются для ведения различных видов бизнеса, на средства частных инвесторов. Это продолжается уже более 12 лет, а начался данный процесс с момента запуска программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». По результатам торгов с начала 2024 года инвесторы взяли в аренду три здания общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Объекты собираются использовать для размещения двух частных детских садов и гостиницы. На сегодняшний день на территории Москвы предприниматели занимают 65 объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.
Как сообщает mos.ru, программу «1 рубль за квадратный метр в год» запустили в Москве в 2012 году. Ее действие распространяется на арендаторов объектов культурного наследия. С 2013 года в программе принимают участие арендаторы, планирующие на собственные средства открыть частные детсады и школы. В 2022 году перед представителями бизнеса открылась возможность арендовать городские площади для размещения отелей на льготных условиях.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, взятые в аренду с начала 2024 года объекты недвижимости находятся в трех административных столичных округах — ЮВАО, САО и ЦАО. Площадь двух из них в совокупности превышает 1,8 тысячи квадратных метров, они переданы городом предпринимателям для открытия частных детсадов. Еще в одном здании инвестор сможет открыть отель категории «три звезды» или выше.
Предприниматель, который намерен участвовать в программе, должен одержать победу в специализированных торгах. После этого с ним подписывают арендный договор сроком на 49 лет, если речь идет об образовательных учреждениях и объектах культурного наследия, и на 20 лет, если планируется открытие отеля.
В рамках соглашения арендатор ремонтирует здание и выполняет требования, касающиеся ведения образовательной деятельности или размещения гостиницы, а затем получает право перейти на льготную ставку.
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