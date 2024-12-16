Yandex B2B Tech запускает комплексный тариф для организаций

Новый тариф «Яндекс 360 с Браузером для организаций» доступен в двух вариантах: «Оптимальном» и «Расширенном». Любой из них можно дополнить системой управления проектами Яндекс Трекер. Компании могут выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует их потребностям, не переплачивая за ненужные функции. Стоимость начинается от 669 рублей за пользователя в месяц.