Забудьте о слипшихся макаронах: один нюанс перед варкой, о котором все забывают

Однако очень часто при варке макароны попросту слипаются, расползаются и превращаются в неаппетитную «кашу». Происходит это, как правило, с дешевым продуктом, сделанным из низкокачественного сырья. Однако даже такие макароны можно спасти, уверяют эксперты, если перед варкой их слегка обжарить на сковороде. Это помогает макаронам стать более крепкими, что предотвращает слипание во время варки. Более того, такая процедура добавляет блюду ореховый, золотистый вкус.