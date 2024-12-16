Забудьте о слипшихся макаронах: один нюанс перед варкой, о котором все забывают

Posted 16 декабря, 11:26
Published 16 декабря, 11:26
Modified 16 декабря, 11:28
Updated 16 декабря, 11:28
Макароны, особенно из твердых сортов пшеницы, содержат углеводы, которые являются основным источником энергии для организма. В них также содержится полезная клетчатка. А еще макароны служат идеальной основой для экспериментов на кухне. Повар может добавлять различные специи и ингредиенты, чтобы создать уникальные блюда.
Однако очень часто при варке макароны попросту слипаются, расползаются и превращаются в неаппетитную «кашу». Происходит это, как правило, с дешевым продуктом, сделанным из низкокачественного сырья. Однако даже такие макароны можно спасти, уверяют эксперты, если перед варкой их слегка обжарить на сковороде. Это помогает макаронам стать более крепкими, что предотвращает слипание во время варки. Более того, такая процедура добавляет блюду ореховый, золотистый вкус.
На предварительно разогретую сковороду с каплей растительного масла высыпьте сухие макароны. Обжаривайте их до появления легкого золотистого оттенка. После этого сварите продукт привычным способом, — пишет портал «Правда.ру».
Обязательно обжаривать макароны нужно и в том случае, если вы готовите лапшу или вермишелевый суп. Дело в том, что даже дорогая и качественная паста от длительного пребывания в воде начнет разбухать и расползаться. У бульона появится неприятный привкус, и в итоге суп придется вылить. Именно по этой причине большинство хозяек предпочитает готовить такое блюдо на один раз.
Однако, если вы слегка обжарите макароны перед тем, как добавить их в суп, то они не раскиснут в течение суток, и полакомиться вкусной лапшой ваша семья сможет и на другой день.
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Источник: pravda.ru.