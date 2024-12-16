Здоровье под угрозой: 5 причин чаще менять постельное белье

Не секрет, что грязное белье — это прекрасная среда для бактерий и грибков. Они могут привести к кожным заболеваниям, таким как дерматиты или акне. По данным дерматологов, чистое белье помогает поддерживать кожу в здоровом состоянии и избежать многих проблем.