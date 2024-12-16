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Posted 16 декабря, 10:11

Published 16 декабря, 10:11

Modified 16 декабря, 10:13

Updated 16 декабря, 10:13

Жители Екатеринбурга просят президента остановить вырубку Березовой рощи

Жители Екатеринбурга просят президента остановить вырубку Березовой рощи

16 декабря 2024, 10:11
Фото: 1MI.
Екатеринбуржцы обратились к президенту России Владимиру Путину по теме застройки Березовой рощи. Уральцы просят остановить вырубку в Академическом районе. Мэрия уже судилась с застройщиком, но безуспешно.

Жители записали видеообращение к главе государства, где рассказали, что хотят сохранить последний оставшийся клочок земли с зелеными насаждениями.

Активисты сообщили, что сейчас в Академическом районе сохранился лишь участок рощи размером 600 на 500 метров, и даже на этой территории планируется строительства трех десятков жилых домов.

Мэр города называется это благоустройством, — говорит жительница столицы Урала. — Мы просим Вас объяснить чиновникоам, что стройку можно начать на другом участке.

Ранее мэрия Екатеринбурга пыталась судиться с застройщиком «Атомстройкомплекс», чтобы отменить план по строительству в Березовой роще, но спор привел лишь к частичному решению проблемы.

Ранее во время Прямой линии с губернатором Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах на строительство в регионе спортивных объектов.

#Александра Никитская#Общество#Лес#Застройщик#Обращение#Жилой дом#Застройка#Екатеринбург#Обращение граждан
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