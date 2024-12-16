Жители Екатеринбурга просят президента остановить вырубку Березовой рощи

Posted 16 декабря, 10:11
Published 16 декабря, 10:11
Modified 16 декабря, 10:13
Updated 16 декабря, 10:13
Жители записали видеообращение к главе государства, где рассказали, что хотят сохранить последний оставшийся клочок земли с зелеными насаждениями.
Активисты сообщили, что сейчас в Академическом районе сохранился лишь участок рощи размером 600 на 500 метров, и даже на этой территории планируется строительства трех десятков жилых домов.
Мэр города называется это благоустройством, — говорит жительница столицы Урала. — Мы просим Вас объяснить чиновникоам, что стройку можно начать на другом участке.
Ранее мэрия Екатеринбурга пыталась судиться с застройщиком «Атомстройкомплекс», чтобы отменить план по строительству в Березовой роще, но спор привел лишь к частичному решению проблемы.
Ранее во время Прямой линии с губернатором Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах на строительство в регионе спортивных объектов.