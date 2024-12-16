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Posted 16 декабря, 04:41

Published 16 декабря, 04:41

Modified 16 декабря, 04:41

Updated 16 декабря, 04:41

Жители Екатеринбурга заметили украшенный гирляндой автомобиль и Деда Мороза

Жители Екатеринбурга заметили украшенный гирляндой автомобиль и Деда Мороза

16 декабря 2024, 04:41
Фото: Е1.
В Екатеринбурге местные жители заметили около ТЦ «Парк Хаус» и «Комсомолл» автомобиль Lexus, который был украшен гирляндой.

По словам очевидцев, рядом с украшенным автомобилем ходил Дед Мороз и раздавал сладости прохожим. Оказалось, что молодые люди устроили предпраздничный флешмоб и устроили катания на машине в центре города, пишет Е1.

По словам одного из участников, к ним подошел один ребенок и сфотографировался с ними, а затем попросил подарок. После этого горожане закупили сладости и отправились угощать остальных жителей города.

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге откроется ледовый городок в Академическом районе перед новогодними праздниками.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Праздник#Дед Мороз#Флешмоб#Автомобиль#Центр города#Сладости#Екатеринбург#Гирлянда
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