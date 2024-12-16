Жители Екатеринбурга заметили украшенный гирляндой автомобиль и Деда Мороза

Posted 16 декабря, 04:41
Published 16 декабря, 04:41
Modified 16 декабря, 04:41
Updated 16 декабря, 04:41
По словам очевидцев, рядом с украшенным автомобилем ходил Дед Мороз и раздавал сладости прохожим. Оказалось, что молодые люди устроили предпраздничный флешмоб и устроили катания на машине в центре города, пишет Е1.
По словам одного из участников, к ним подошел один ребенок и сфотографировался с ними, а затем попросил подарок. После этого горожане закупили сладости и отправились угощать остальных жителей города.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге откроется ледовый городок в Академическом районе перед новогодними праздниками.