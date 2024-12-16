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Posted 16 декабря, 09:50

Published 16 декабря, 09:50

Modified 16 декабря, 09:52

Updated 16 декабря, 09:52

Жители Свердловской области чаще других россиян дерутся на корпоративах

Жители Свердловской области чаще других россиян дерутся на корпоративах

16 декабря 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Свердловская область оказалась в топе регионов по количеству пьяных драк на корпоративах. Опрос показал, к каким последствиям приводит употребление алкоголя во время праздников на работе.

Жители Свердловской области вместе с гражданами, проживающими в Красноярском крае и Новосибирской области, чаще других россиян становились свидетелями нетрезвых драк на корпоративах. Среди уральцев показатель равен 6% против 7 и 8% жителей Сибири.

Всего же какие-либо неприятности случались у каждого пятого опрошенного жителя региона. У 12% из них конфликты и другие ситуации были связаны с тем, что кто-то из коллег выпил больше алкоголя, чем нужно, показало исследование портала для поиска работы hh.ru.

Разборки на корпоративах чаще встречаются среди работников культуры (23%) и топ-менеджеров (25%).

При этом 78% респондентов не становились свидетелями драк и конфликтов. А 94% опрошенных вообще никогда не попадали в неприятные ситуации во время праздников с коллективом.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин планирует работать в новогодние каникулы.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Работа#Новый год#Корпоратив#Опрос#Исследование#Коллеги#Екатеринбург
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