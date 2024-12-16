Жители Свердловской области чаще других россиян дерутся на корпоративах

Всего же какие-либо неприятности случались у каждого пятого опрошенного жителя региона. У 12% из них конфликты и другие ситуации были связаны с тем, что кто-то из коллег выпил больше алкоголя, чем нужно, показало исследование портала для поиска работы hh.ru.