Жители Свердловской области чаще других россиян дерутся на корпоративах

Posted 16 декабря, 09:50
Published 16 декабря, 09:50
Modified 16 декабря, 09:52
Updated 16 декабря, 09:52
Жители Свердловской области вместе с гражданами, проживающими в Красноярском крае и Новосибирской области, чаще других россиян становились свидетелями нетрезвых драк на корпоративах. Среди уральцев показатель равен 6% против 7 и 8% жителей Сибири.
Всего же какие-либо неприятности случались у каждого пятого опрошенного жителя региона. У 12% из них конфликты и другие ситуации были связаны с тем, что кто-то из коллег выпил больше алкоголя, чем нужно, показало исследование портала для поиска работы hh.ru.
Разборки на корпоративах чаще встречаются среди работников культуры (23%) и топ-менеджеров (25%).
При этом 78% респондентов не становились свидетелями драк и конфликтов. А 94% опрошенных вообще никогда не попадали в неприятные ситуации во время праздников с коллективом.
Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин планирует работать в новогодние каникулы.