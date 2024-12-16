Жителям Свердловской области разрешили рубить ели к Новому году

Posted 16 декабря, 09:40
Published 16 декабря, 09:40
Modified 16 декабря, 09:40
Updated 16 декабря, 09:40
При этом дерево к празднику можно срубить только в некоторых участках. Для этого свердловчане должны прийти с паспортом в лесничество, заполнить необходимый бланк, написать, какой высоты нужна ель и оплатить, рассказали в областном Департаменте информполитики.
В организации обратившимся сообщат, в какой местности можно срубать ель. Это участки вдоль ЛЭП, газопроводов, просеки в кварталах и другие. Ель высотой до одного метра стоит 68 рублей. От метра до двух — 136 рублей.
Дерево, чья желаемая высота достигает от двух до трех метров, стоит 204 рублей, от трех до четырех метров 272 рубля, а от четырех метров — 340 рублей.
Напомним, с 16 декабря 2024 года рубить ели могут также жители Нижнего Тагила.