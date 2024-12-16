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Posted 16 декабря, 09:40

Published 16 декабря, 09:40

Modified 16 декабря, 09:40

Updated 16 декабря, 09:40

Жителям Свердловской области разрешили рубить ели к Новому году

Жителям Свердловской области разрешили рубить ели к Новому году

16 декабря 2024, 09:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В Свердловской области местные жители могут рубить елки к Новому году. Разрешение действует с 16 декабря 2024 года.

При этом дерево к празднику можно срубить только в некоторых участках. Для этого свердловчане должны прийти с паспортом в лесничество, заполнить необходимый бланк, написать, какой высоты нужна ель и оплатить, рассказали в областном Департаменте информполитики.

В организации обратившимся сообщат, в какой местности можно срубать ель. Это участки вдоль ЛЭП, газопроводов, просеки в кварталах и другие. Ель высотой до одного метра стоит 68 рублей. От метра до двух — 136 рублей.

Дерево, чья желаемая высота достигает от двух до трех метров, стоит 204 рублей, от трех до четырех метров 272 рубля, а от четырех метров — 340 рублей.

Напомним, с 16 декабря 2024 года рубить ели могут также жители Нижнего Тагила.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Праздник#Новый год#Лесничество#Разрешение#Екатеринбург#Елки
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