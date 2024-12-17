Астрологический гид: Какую безопасную дату выбрать для важного события в 2025 году?

Posted 17 декабря, 15:48
Published 17 декабря, 15:48
Modified 17 декабря, 15:50
Updated 17 декабря, 15:50
Выбирая дату для значимых жизненных событий, таких как свадьба, подписание важных документов или открытие бизнеса, многие люди обращаются за помощью к астрологам. И хотя индивидуальный подход всегда предпочтительнее, существуют универсальные рекомендации, которые помогут избежать неблагоприятных периодов. Какие даты лучше исключить при планировании ключевых моментов жизни, рассказала астролог Мария Кучма.
Астрология выделяет несколько факторов, которые делают определенные даты менее благоприятными для проведения важных мероприятий. К ним относятся:
С самого начала нового года и вплоть до его завершения атмосфера остается насыщенной различными астрологическими аспектами, которые могут добавить излишнюю напряженность в важные события.
1-31 января — весь месяц считается напряженным, поэтому лучше перенести значимые мероприятия на другой период.
Февраль становится самым не подходящим месяцем для принятия важных решений. Весь месяц окутан аурой непростых выборов и испытаний. Лучше отложить важные решения.
7-19 февраля — период ретроградного движения Меркурия, что делает его неподходящим для важных решений.
5-13 марта — коридор затмений, связанный с повышенной эмоциональной нагрузкой.
16-28 марта — период статики Плутона, который может привнести дополнительные сложности.
30-31 марта — завершение месяца под влиянием ретроградного Меркурия.
1-5 апреля — начало месяца совпадает с ретроградным движением Венеры, что добавляет неопределенности.
9-10 апреля — статика Нептуна, влияющая на ясность мышления.
4-5 мая — период ретроградного Марса, который может спровоцировать конфликты и недопонимания.
4-6 июня — начало месяца под влиянием ретроградного Юпитера, что может замедлить прогресс.
20-31 июля — конец месяца под воздействием ретроградного Урана, который приносит внезапные изменения.
1-9 августа — начало месяца проходит под знаком статики Сатурна, что увеличивает риск разочарований.
8-21 сентября — середина месяца отмечена ретроградным движением Венеры, что усложняет принятие решений.
Единственный месяц в году, когда вы смело можете решаться на смелые поступки и планировать важные события. Самое благоприятное время для судьбоносных решений.
11-26 ноября — вторая половина месяца связана с ретроградным движением Меркурия, что повышает вероятность ошибок.
10-11 декабря — конец года под влиянием ретроградного Марса, что создает дополнительную напряженность.
Существуют даты, которые считаются наиболее неблагоприятными для планирования важных событий. К ним относятся:
Эти дни лучше всего использовать для отдыха, размышлений и подготовки к будущим шагам.
Выбор правильной даты для важных событий — это искусство, которое требует учета множества факторов. Обращение к астрологическим прогнозам поможет вам избежать ненужных рисков и обеспечить себе больше шансов на успех. Помните, что каждый человек уникален, и индивидуальная консультация с астрологом всегда будет лучшим решением.