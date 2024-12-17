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Posted 17 декабря, 15:48

Published 17 декабря, 15:48

Modified 17 декабря, 15:50

Updated 17 декабря, 15:50

Астрологический гид: Какую безопасную дату выбрать для важного события в 2025 году?

Астрологический гид: Какую безопасную дату выбрать для важного события в 2025 году?

17 декабря 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney.
Если вы уже начали планировать важные события своей жизни на предстоящий год, то сверьтесь с рекомендациями астролога Марии Кучмы. Узнайте, как выбрать идеальную дату для важного события, избегая неблагоприятных дней.

Выбирая дату для значимых жизненных событий, таких как свадьба, подписание важных документов или открытие бизнеса, многие люди обращаются за помощью к астрологам. И хотя индивидуальный подход всегда предпочтительнее, существуют универсальные рекомендации, которые помогут избежать неблагоприятных периодов. Какие даты лучше исключить при планировании ключевых моментов жизни, рассказала астролог Мария Кучма.

Причины, влияющие на появление неблагоприятных периодов в астрологии

Астрология выделяет несколько факторов, которые делают определенные даты менее благоприятными для проведения важных мероприятий. К ним относятся:

  • Ретроградное движение планет: Ретроградный Меркурий, Венера и Марс считаются периодом нестабильности и возможных ошибок. В это время лучше избегать подписания контрактов, начала новых проектов и других серьезных шагов.
  • Коридор затмений: Период до и после солнечных и лунных затмений часто сопровождается эмоциональной нестабильностью и неожиданными событиями. Лучше отложить важные решения на более спокойное время.
  • Статика Плутона, Нептуна, Урана, Юпитера и Сатурна: Эти планеты связаны с глубокими трансформациями и изменениями. Их влияние может усилить напряжение и непредсказуемость.

Январь

С самого начала нового года и вплоть до его завершения атмосфера остается насыщенной различными астрологическими аспектами, которые могут добавить излишнюю напряженность в важные события.

1-31 января — весь месяц считается напряженным, поэтому лучше перенести значимые мероприятия на другой период.

Февраль

Февраль становится самым не подходящим месяцем для принятия важных решений. Весь месяц окутан аурой непростых выборов и испытаний. Лучше отложить важные решения.

7-19 февраля — период ретроградного движения Меркурия, что делает его неподходящим для важных решений.

Фото: 1MI

Март

5-13 марта — коридор затмений, связанный с повышенной эмоциональной нагрузкой.

16-28 марта — период статики Плутона, который может привнести дополнительные сложности.

30-31 марта — завершение месяца под влиянием ретроградного Меркурия.

Апрель

1-5 апреля — начало месяца совпадает с ретроградным движением Венеры, что добавляет неопределенности.

9-10 апреля — статика Нептуна, влияющая на ясность мышления.

Май

4-5 мая — период ретроградного Марса, который может спровоцировать конфликты и недопонимания.

Фото: 1MI

Июнь

4-6 июня — начало месяца под влиянием ретроградного Юпитера, что может замедлить прогресс.

Июль

20-31 июля — конец месяца под воздействием ретроградного Урана, который приносит внезапные изменения.

Август

1-9 августа — начало месяца проходит под знаком статики Сатурна, что увеличивает риск разочарований.

Фото: Изображение Midjourney

Сентябрь

8-21 сентября — середина месяца отмечена ретроградным движением Венеры, что усложняет принятие решений.

Октябрь

Единственный месяц в году, когда вы смело можете решаться на смелые поступки и планировать важные события. Самое благоприятное время для судьбоносных решений.

Ноябрь

11-26 ноября — вторая половина месяца связана с ретроградным движением Меркурия, что повышает вероятность ошибок.

Декабрь

10-11 декабря — конец года под влиянием ретроградного Марса, что создает дополнительную напряженность.

Самые напряженные дни в 2025 году

Существуют даты, которые считаются наиболее неблагоприятными для планирования важных событий. К ним относятся:

  • 1-6, 20–28 февраля
  • 3-4 марта
  • 14-15 марта
  • 29 марта
  • 6-8 апреля
  • 11-15 апреля
  • 12-14 июля
  • 10-12 августа
  • 7 сентября
  • 22 сентября
  • 9-10 ноября
  • 27-30 ноября
  • 10-11 декабря

Эти дни лучше всего использовать для отдыха, размышлений и подготовки к будущим шагам.

Выбор правильной даты для важных событий — это искусство, которое требует учета множества факторов. Обращение к астрологическим прогнозам поможет вам избежать ненужных рисков и обеспечить себе больше шансов на успех. Помните, что каждый человек уникален, и индивидуальная консультация с астрологом всегда будет лучшим решением.

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