«Борщ и котлета с пюре». Заключенным в тагильской ИК-13 пообещали новогодний пир

Posted 17 декабря, 16:24
Published 17 декабря, 16:24
Modified 17 декабря, 16:26
Updated 17 декабря, 16:26
В этом исправительном учреждении отбывают свои сроки экс-сотрудники правоохранительных органов, а также осужденные чиновники, проинформировали в пресс-службе ГУФСИН.
В новогоднюю ночь заключенным предложат праздничное меню — борщ, котлету с пюре, а также гуляш с гарниром. Также они смогут полакомиться винегретом и салатом «Крестьянский». Еда будет «без изысков», но очень вкусной, пообещало руководство.
Кроме этого, осужденные поздравят с праздником своих близких, поиграют в футбол и городки, а также примут участие в праздничном концерте.
Ранее в Каменске-Уральском пришлось закрыть одну из колоний, так как все сидельцы в ней вышли на свободу.