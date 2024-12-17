«Борщ и котлета с пюре». Заключенным в тагильской ИК-13 пообещали новогодний пир

В новогоднюю ночь заключенным предложат праздничное меню — борщ, котлету с пюре, а также гуляш с гарниром. Также они смогут полакомиться винегретом и салатом «Крестьянский». Еда будет «без изысков», но очень вкусной, пообещало руководство.