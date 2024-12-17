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Posted 17 декабря, 16:24

Published 17 декабря, 16:24

Modified 17 декабря, 16:26

Updated 17 декабря, 16:26

Заключенные тагильской ИК-13 в Новый год полакомятся борщом, котлетами и гуляшом

«Борщ и котлета с пюре». Заключенным в тагильской ИК-13 пообещали новогодний пир

17 декабря 2024, 16:24
Фото: пресс-служба ГУФСИН.

Заключенные тагильской ИК-13 в Новый год полакомятся борщом, котлетами и гуляшом

Сюжет
Новый год
В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила заключенных ждет интересный Новый год — свой «голубой огонек», спортивные соревнования и особый ужин.

В этом исправительном учреждении отбывают свои сроки экс-сотрудники правоохранительных органов, а также осужденные чиновники, проинформировали в пресс-службе ГУФСИН.

В новогоднюю ночь заключенным предложат праздничное меню — борщ, котлету с пюре, а также гуляш с гарниром. Также они смогут полакомиться винегретом и салатом «Крестьянский». Еда будет «без изысков», но очень вкусной, пообещало руководство.

Кроме этого, осужденные поздравят с праздником своих близких, поиграют в футбол и городки, а также примут участие в праздничном концерте.

Ранее в Каменске-Уральском пришлось закрыть одну из колоний, так как все сидельцы в ней вышли на свободу.

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