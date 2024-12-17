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Posted 17 декабря, 10:13

Published 17 декабря, 10:13

Modified 17 декабря, 10:15

Updated 17 декабря, 10:15

Даже чахлый декабрист покроется бутонами: эффективные методы подкормки и полива зимой

Даже чахлый декабрист покроется бутонами: эффективные методы подкормки и полива зимой

17 декабря 2024, 10:13
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Декабрист — настоящая находка для тех, кто хочет добавить ярких красок в зимние будни. Однако добиться продолжительного цветения и здорового вида у этого представителя лесных кактусов не так уж и просто. Разберемся, чем полить и как подкормить цветущую шлумбергеру.

Правильный полив

Поливать декабрист лучше всего отстоянной водой комнатной температуры. Не забывайте, что вода должна быть мягкой — слишком жесткая вызовет пожелтение листьев. Поливайте растение так, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной: декабрист плохо переносит застой воды.

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Подкормка

Образование бутонов и цветение требуют много сил, поэтому без подкормки не обойтись. Используйте удобрения для кактусов или универсальные, но в половинной концентрации. Оптимально подкармливать растение раз в две недели в период активного роста и цветения.

Из народных методов прекрасно подойдет опрыскивание борной кислотой. Концентрация раствора должна быть 0,1% (можно купить в аптеке готовое средство).

Чтобы приготовить подкормку, в литр горячей воды добавляют грамм кислоты. Опрыскивание средством начинают в период бутонизации шлюмбергеры и продолжают до конца ее цветения (с периодичностью раз в 2 недели), — дает совет портал «Антонов сад».
В период цветения не трогайте горшок с декабристом, иначе цветок сбросит бутоныВ период цветения не трогайте горшок с декабристом, иначе цветок сбросит бутоны
В период цветения не трогайте горшок с декабристом, иначе цветок сбросит бутоны. Фото: tagilcity.ru

Условия для продления цветения

Помимо регулярного полива и подкормки, декабристу необходимы определенные условия содержания. Важно обеспечить правильное освещение — идеален рассеянный свет, избегайте прямых солнечных лучей. Оптимальная температура в комнате — около 20-22 градусов, без резких перепадов.

Кроме того, у декабриста должно быть постоянное место — двигать его категорически запрещено.

От перестановок шлюмбергера сбрасывает бутоны и уже раскрывшиеся цветки. Поворачивать горшок тоже нельзя, даже брать в руки, чтобы лучше рассмотреть кустик, запрещается, — предупреждает автор канала «Ваш цветок».

Влажность воздуха

Декабристы любят повышенную влажность, поэтому неплохо бы время от времени опрыскивать растение. Если у вас под рукой есть увлажнитель воздуха — это плюс. Иначе можно воспользоваться обычным пульверизатором.

Обрезка и пересадка

Чтобы декабрист рос пышным и красиво цвел, весной полезно обрезать длинные побеги, стимулируя боковые. Также не забывайте о пересадке: молодые растения раз в 2-3 года, взрослые — раз в 4-5 лет.

Ранее эксперты дали советы, какие дачные культуры можно посеять на рассаду уже в январе.

Источники: antonovsad.ru, дзен-канал «Ваш цветок».

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