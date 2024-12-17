Даже чахлый декабрист покроется бутонами: эффективные методы подкормки и полива зимой

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Правильный полив Подкормка Условия для продления цветения Влажность воздуха Обрезка и пересадка

Декабрист — настоящая находка для тех, кто хочет добавить ярких красок в зимние будни. Однако добиться продолжительного цветения и здорового вида у этого представителя лесных кактусов не так уж и просто. Разберемся, чем полить и как подкормить цветущую шлумбергеру.