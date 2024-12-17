Даже чахлый декабрист покроется бутонами: эффективные методы подкормки и полива зимой

Posted 17 декабря, 10:13
Published 17 декабря, 10:13
Modified 17 декабря, 10:15
Updated 17 декабря, 10:15
Поливать декабрист лучше всего отстоянной водой комнатной температуры. Не забывайте, что вода должна быть мягкой — слишком жесткая вызовет пожелтение листьев. Поливайте растение так, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной: декабрист плохо переносит застой воды.
Образование бутонов и цветение требуют много сил, поэтому без подкормки не обойтись. Используйте удобрения для кактусов или универсальные, но в половинной концентрации. Оптимально подкармливать растение раз в две недели в период активного роста и цветения.
Из народных методов прекрасно подойдет опрыскивание борной кислотой. Концентрация раствора должна быть 0,1% (можно купить в аптеке готовое средство).
Чтобы приготовить подкормку, в литр горячей воды добавляют грамм кислоты. Опрыскивание средством начинают в период бутонизации шлюмбергеры и продолжают до конца ее цветения (с периодичностью раз в 2 недели), — дает совет портал «Антонов сад».
Помимо регулярного полива и подкормки, декабристу необходимы определенные условия содержания. Важно обеспечить правильное освещение — идеален рассеянный свет, избегайте прямых солнечных лучей. Оптимальная температура в комнате — около 20-22 градусов, без резких перепадов.
Кроме того, у декабриста должно быть постоянное место — двигать его категорически запрещено.
От перестановок шлюмбергера сбрасывает бутоны и уже раскрывшиеся цветки. Поворачивать горшок тоже нельзя, даже брать в руки, чтобы лучше рассмотреть кустик, запрещается, — предупреждает автор канала «Ваш цветок».
Декабристы любят повышенную влажность, поэтому неплохо бы время от времени опрыскивать растение. Если у вас под рукой есть увлажнитель воздуха — это плюс. Иначе можно воспользоваться обычным пульверизатором.
Чтобы декабрист рос пышным и красиво цвел, весной полезно обрезать длинные побеги, стимулируя боковые. Также не забывайте о пересадке: молодые растения раз в 2-3 года, взрослые — раз в 4-5 лет.
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Источники: antonovsad.ru, дзен-канал «Ваш цветок».