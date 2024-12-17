Депутат Заксо Свердловской области призвал оставить на улице бродячих собак

Posted 17 декабря, 04:56
Published 17 декабря, 04:56
Modified 17 декабря, 04:56
Updated 17 декабря, 04:56
По мнению чиновника, отсутствие собак может привести к распространению крыс на улицах. Собаки балансируют количество грызунов, рассказал Вегнер телеканалу ОТВ.
Также Вегнер отметил, что в области нужно сделать бесплатную стерилизацию животных. Кроме того, он предложил пожилым хозяйкам питомцев дарить букеты цветов после вышеуказанной операции.
Напомним, мэрия Екатеринбурга выделит девять миллионов рублей на содержание бродячих собак.