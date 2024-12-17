tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 04:56

Published 17 декабря, 04:56

Modified 17 декабря, 04:56

Updated 17 декабря, 04:56

Депутат Заксо Свердловской области призвал оставить на улице бродячих собак

Депутат Заксо Свердловской области призвал оставить на улице бродячих собак

17 декабря 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney.
Депутат Заксо Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказал, почему не стоит полностью убирать с улиц бездомных животных.

По мнению чиновника, отсутствие собак может привести к распространению крыс на улицах. Собаки балансируют количество грызунов, рассказал Вегнер телеканалу ОТВ.

Также Вегнер отметил, что в области нужно сделать бесплатную стерилизацию животных. Кроме того, он предложил пожилым хозяйкам питомцев дарить букеты цветов после вышеуказанной операции.

Напомним, мэрия Екатеринбурга выделит девять миллионов рублей на содержание бродячих собак.

Прокуратура начала проверку после нападения собак на мужчину в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В России стартовала акция помощи бездомным животным «Можно я с тобой»Лесной пожар, крысиный бунт, коммунальное бедствие и откровения шпионки из ТагилаКрысиный бунт: как полчища грызунов захватили двор в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Животные#Бродячие собаки#Депутат#Предложение#Крысы#Грызуны#Екатеринбург#Заксобрание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика