Два светофора в Нижнем Тагиле временно не работают

Posted 17 декабря, 05:50
Published 17 декабря, 05:50
Modified 17 декабря, 05:50
Updated 17 декабря, 05:50
Так, на перекрестке Красногвардейская — УПИ объект не работает с 9:30 до 13:00, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
С 11:00 до 13:00 перекресток ул. Индустриальная — ул. Балакинская — отключение электроэнергии, — сообщили в организации.
Оба светофора будут в нерабочем состоянии из-за отключения электроснабжения.
Пешеходам и водителям рекомендуется соблюдать внимательность на дорогах, смотреть по сторонам прежде чем переходить дорогу и не превышать скорость езды.
Напомним, в Нижнем Тагиле светофор несколько часов не работал 11 декабря 2024 года в районе Выи.