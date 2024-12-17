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Posted 17 декабря, 05:50

Published 17 декабря, 05:50

Modified 17 декабря, 05:50

Updated 17 декабря, 05:50

Два светофора в Нижнем Тагиле временно не работают

Два светофора в Нижнем Тагиле временно не работают

17 декабря 2024, 05:50
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на небольшой промежуток времени обесточены светофоры на перекрестках улиц Индустриальная — Балакинская и улицы Красногвардейская — УПИ. Объекты отключили утром 17 декабря 2024 года.

Так, на перекрестке Красногвардейская — УПИ объект не работает с 9:30 до 13:00, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

С 11:00 до 13:00 перекресток ул. Индустриальная — ул. Балакинская — отключение электроэнергии, — сообщили в организации.

Оба светофора будут в нерабочем состоянии из-за отключения электроснабжения.

Пешеходам и водителям рекомендуется соблюдать внимательность на дорогах, смотреть по сторонам прежде чем переходить дорогу и не превышать скорость езды.

Напомним, в Нижнем Тагиле светофор несколько часов не работал 11 декабря 2024 года в районе Выи.

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