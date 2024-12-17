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Posted 17 декабря, 11:26

Published 17 декабря, 11:26

Modified 17 декабря, 11:26

Updated 17 декабря, 11:26

Движение на Пермском тракте перекрыто из-за ДТП

Движение на Пермском тракте перекрыто из-за ДТП

17 декабря 2024, 11:26
Фото: 1MI.
На Пермском тракте полностью ограничено автомобильное движение из-за аварии, которая произошла 17 декабря 2024 года.

Движение в сторону Перми закрыто в обе стороны. Совершить объезд данного участка можно через населенный пункт Ачит, рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

После объезда водители транспортных средств смогут вернуться на Пермский тракт.

Напомним, ночью 17 декабря на ЕКАДе из бензобака вылилось топливо. В связи с этим на дорожном участке были введены временные ограничения, во время которых на этой дороге нельзя ездить в обе стороны.

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