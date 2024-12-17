Движение на Пермском тракте перекрыто из-за ДТП

Posted 17 декабря, 11:26
Published 17 декабря, 11:26
Modified 17 декабря, 11:26
Updated 17 декабря, 11:26
Движение в сторону Перми закрыто в обе стороны. Совершить объезд данного участка можно через населенный пункт Ачит, рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
После объезда водители транспортных средств смогут вернуться на Пермский тракт.
Напомним, ночью 17 декабря на ЕКАДе из бензобака вылилось топливо. В связи с этим на дорожном участке были введены временные ограничения, во время которых на этой дороге нельзя ездить в обе стороны.