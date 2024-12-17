tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 14:44

Published 17 декабря, 14:44

Modified 17 декабря, 14:44

Updated 17 декабря, 14:44

Ефимов: 25 га земли на юго-востоке Москвы выделили для строительства производств

Ефимов: 25 га земли на юго-востоке Москвы выделили для строительства производств

17 декабря 2024, 14:44
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Столичные власти передали в пользование инвесторам восемь участков земли для организации производственных процессов по льготной ставке один рубль в год. Участники находятся на юго-востоке города, о чем упомянул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как пишет www.mos.ru со ссылкой на заявление Владимира Ефимова, начиная с марта 2022 года инвесторам предоставляется возможность оформить в аренду земли для постройки производств за символическую плату — один рубль в год. За последнее время Москва предоставила в рамках такой инициативы более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа, где теперь планируется возвести объекты суммарной площадью порядка 275 тысяч квадратных метров. Инвестиционные средства на воплощение таких планов способны побить отметку в 20 миллиардов рублей. В итоге появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Так, на юго-востоке столицы должны будут возвести комплекс, в котором собственные производства организуют компании, трудящиеся в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Кроме того, инвесторы займутся строительством самых современно оснащенных предприятий по изготовлению станков и строительных материалов.

Городские власти оказывают помощь местным промышленникам одновременно по ряду направлений, о чем ранее говорил Сергей Собянин. Для локализации станкостроительного производства недалеко от индустриального парка «Ру‌днево» столичная администрация предоставила инвестору около 10 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Завод будет служить якорным предприятием по конструированию и сборке российских станков для высокотехнологичных сфер производства. На предприятие планируют нанять 1,1 тысячи новых сотрудников.

Также стоит отметить, что реализация таких крупных инвестпроектов (МаИП) подразумевает обустройство на площадке «Ру‌днево» нового предприятия, где будут изготавливать товары для дома и сада.

Согласно заявлению министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, за 11 месяцев уходящего года с инвесторами удалось подписать договоры аренды пяти участков суммарной площадью более 22 гектаров на юго-востоке столицы для постройки новых производств суммарной площадью приблизительно 244 тысячи квадратных метров. Сроки аренды — пять лет. Договоренности удалось достичь без проведения торгов, участки предоставлены в пользование по льготной ставке один рубль в год.

Ранее Сергей Собянин отчитался, что в рамках МаИП для учреждения новых производств город передал в пользование инвесторам и застройщикам 50 участков земли за один рубль в год.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика