Ефимов: 25 га земли на юго-востоке Москвы выделили для строительства производств

Posted 17 декабря, 14:44
Published 17 декабря, 14:44
Modified 17 декабря, 14:44
Updated 17 декабря, 14:44
Как пишет www.mos.ru со ссылкой на заявление Владимира Ефимова, начиная с марта 2022 года инвесторам предоставляется возможность оформить в аренду земли для постройки производств за символическую плату — один рубль в год. За последнее время Москва предоставила в рамках такой инициативы более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа, где теперь планируется возвести объекты суммарной площадью порядка 275 тысяч квадратных метров. Инвестиционные средства на воплощение таких планов способны побить отметку в 20 миллиардов рублей. В итоге появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест.
Так, на юго-востоке столицы должны будут возвести комплекс, в котором собственные производства организуют компании, трудящиеся в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Кроме того, инвесторы займутся строительством самых современно оснащенных предприятий по изготовлению станков и строительных материалов.
Городские власти оказывают помощь местным промышленникам одновременно по ряду направлений, о чем ранее говорил Сергей Собянин. Для локализации станкостроительного производства недалеко от индустриального парка «Руднево» столичная администрация предоставила инвестору около 10 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Завод будет служить якорным предприятием по конструированию и сборке российских станков для высокотехнологичных сфер производства. На предприятие планируют нанять 1,1 тысячи новых сотрудников.
Также стоит отметить, что реализация таких крупных инвестпроектов (МаИП) подразумевает обустройство на площадке «Руднево» нового предприятия, где будут изготавливать товары для дома и сада.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, за 11 месяцев уходящего года с инвесторами удалось подписать договоры аренды пяти участков суммарной площадью более 22 гектаров на юго-востоке столицы для постройки новых производств суммарной площадью приблизительно 244 тысячи квадратных метров. Сроки аренды — пять лет. Договоренности удалось достичь без проведения торгов, участки предоставлены в пользование по льготной ставке один рубль в год.
Ранее Сергей Собянин отчитался, что в рамках МаИП для учреждения новых производств город передал в пользование инвесторам и застройщикам 50 участков земли за один рубль в год.