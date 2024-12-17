Ефимов: 25 га земли на юго-востоке Москвы выделили для строительства производств

Как пишет www.mos.ru со ссылкой на заявление Владимира Ефимова, начиная с марта 2022 года инвесторам предоставляется возможность оформить в аренду земли для постройки производств за символическую плату — один рубль в год. За последнее время Москва предоставила в рамках такой инициативы более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа, где теперь планируется возвести объекты суммарной площадью порядка 275 тысяч квадратных метров. Инвестиционные средства на воплощение таких планов способны побить отметку в 20 миллиардов рублей. В итоге появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест.