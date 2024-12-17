Ефимов: Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на территории будет построено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах зданий разместятся коммерческие объекты, такие как магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания. Придомовую территорию благоустроят, создав зоны для прогулок, спорта и отдыха, а также необходимую дорожную инфраструктуру.