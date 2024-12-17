Ефимов: Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Posted 17 декабря, 20:05
Published 17 декабря, 20:05
Modified 17 декабря, 20:08
Updated 17 декабря, 20:08
Соответствующий проект решения был опубликован на официальном сайте правительства города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов отметил, что данный участок, расположенный рядом с улицей Мустая Карима и Москвой-рекой, станет местом для строительства современного жилого комплекса. В проект планируется инвестировать 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 41 миллиона рублей. Реализация проекта создаст около 80 рабочих мест в Даниловском районе, информирует mos.ru.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на территории будет построено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах зданий разместятся коммерческие объекты, такие как магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания. Придомовую территорию благоустроят, создав зоны для прогулок, спорта и отдыха, а также необходимую дорожную инфраструктуру.
Программа комплексного развития территорий помогает создавать современные многофункциональные городские кварталы. В Москве на сегодняшний день реализуется 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Все работы ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.