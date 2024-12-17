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Posted 17 декабря, 12:49

Published 17 декабря, 12:49

Modified 17 декабря, 12:51

Updated 17 декабря, 12:51

Екатеринбурженка заплатила 500 тысяч за несостоявшееся путешествие на Мальдивы

Екатеринбурженка заплатила 500 тысяч за несостоявшееся путешествие на Мальдивы

17 декабря 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбурженка заплатила полмиллиона за поездку на Мальдивы и осталась без денег и путевки.

Екатеринбурженка хотела слетать в отпуск через турфирму «Любомир» и в результате потеряла порядка полмиллиона рублей. Столько денег свердловчанка перевела руководителю фирмы за отдых в четырех теплых странах. Она так и не побывала в Дубае, на Мальдивах, в Египте и в Тайланде, рассказывает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

За несостоявшийся отдых деньги ей не вернули. Директор турфирмы потратила их на собственные нужды.

Ранее женщина в Екатеринбурге отсудила у турфирмы 200 тысяч за сорванный отдых в ОАЭ.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Отдых#Туризм#Екатеринбург#Инцидент
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