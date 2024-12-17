Екатеринбурженка заплатила 500 тысяч за несостоявшееся путешествие на Мальдивы

Екатеринбурженка хотела слетать в отпуск через турфирму «Любомир» и в результате потеряла порядка полмиллиона рублей. Столько денег свердловчанка перевела руководителю фирмы за отдых в четырех теплых странах. Она так и не побывала в Дубае, на Мальдивах, в Египте и в Тайланде, рассказывает URA.RU со ссылкой на собственный источник.