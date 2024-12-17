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Posted 17 декабря, 09:41

Published 17 декабря, 09:41

Modified 17 декабря, 09:43

Updated 17 декабря, 09:43

Экс-супруг Анны Седоковой найден мертвым в подъезде хостела в Москве

Экс-супруг Анны Седоковой найден мертвым в подъезде хостела в Москве

17 декабря 2024, 09:41
Фото: 1MI.
Бывшего супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Тимму обнаружили мертвым в подъезде одного из хостелов в Москве.

По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство, пишет «Лента». Мужчине было 32 года. Его тело найдено в подъезде хостела «Апельсин». Туда он заселился 14 декабря. Рядом с ним лежал телефон.

Официально пара оформила развод 9 декабря. Из-за этого баскетболист испытывал эмоциональные проблемы. Он выходил в прямые эфиры в соцсетях, где угрожал Седоковой суицидом.

Встречаться пара начала в 2019 году, а поженилась в 2020-м. Предложение Тимма сделал на яхте, катание на которой стало сюрпризом.

О проблемах в отношениях певица сообщила в декабре 2023 года. Она рассказала, что во время пандемии коронавируса пара долго жила в одной квартире. Это стало причиной конфликтов. После этого супруги стали жить в разных странах.

Общих детей у пары не было. Отношения также омрачались финансовыми сложностями, так как супруг долго не получил зарплату.

После сообщений в СМИ о смерти Тиммы, Анна Седокова в социальных сетях разместила видео, где попросила оградить ее сына от информации о произошедшем. Также она заявила, что в последние годы жила в аду.

Ранее стало известно о кончине актера Андрея Неретина, который сыграл «народного депутата» Уссурийского района Виталия Наливкина.

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