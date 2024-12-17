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Posted 17 декабря, 10:40

Published 17 декабря, 10:40

Modified 17 декабря, 10:40

Updated 17 декабря, 10:40

ЕР: Порядка 11 тысяч школ планируется отремонтировать к 2031 году

ЕР: Порядка 11 тысяч школ планируется отремонтировать к 2031 году

17 декабря 2024, 10:40
Фото: er.ru.
В России планируется отремонтировать около 11 тысяч школ к 2031 году. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения РФ и региональных представителей.

Ранее на XXII съезде партии об этой задаче говорил Владимир Путин.

Якушев сообщил, что выполнение данного поручения президента станет одним из приоритетных направлений для «Единой России» в ближайшие годы. В ходе реализации программы уже введены в эксплуатацию 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году, по его словам, построено 98 школ, а до конца года планируется завершить строительство еще 134. Об этом пишет mkset.ru.

Якушев проинформировал, что капитальный ремонт новых школ полностью завершен в таких регионах, как Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чечня, Московская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская и Тюменская области. Однако в 38 регионах существует риск задержки строительства 77 школ и 7 детских садов. В связи с этим Якушев заявил о необходимости организовать контроль за работой подрядчиков непосредственно на строительных площадках. Он предложил развернуть на объектах штабы.

Результаты работы по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений будут учтены при подготовке к выборам «Единой России», заявил Якушев, отметив, что партия закрепила депутатов за всеми объектами.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что сотрудничество «Единой России» и министерства позволило значительно превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране. Он уточнил, что по поручению президента необходимо было построить 1300 школ до конца года, а уже введено более 1400 объектов. Также с 2019 года построено 1682 детских сада, что решило проблему доступности дошкольного образования.

Якушев поблагодарил коллег за их работу и призвал еще более тщательно организовать все процессы по президентским программам, сообщает сайт партии ER.RU.

Секретарь генсовета подчеркнул важность контроля работы подрядчиков, мониторинга их финансового состояния и решения возникающих проблем, чтобы избежать долгостроев.

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