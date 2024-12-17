ЕР: Порядка 11 тысяч школ планируется отремонтировать к 2031 году

Якушев сообщил, что выполнение данного поручения президента станет одним из приоритетных направлений для «Единой России» в ближайшие годы. В ходе реализации программы уже введены в эксплуатацию 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году, по его словам, построено 98 школ, а до конца года планируется завершить строительство еще 134. Об этом пишет mkset.ru.