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Posted 17 декабря, 11:11

Published 17 декабря, 11:11

Modified 17 декабря, 11:13

Updated 17 декабря, 11:13

Фасоль вкусная и очень ароматная: доктор Мясников раскрыл секретный рецепт своей мамы

Фасоль вкусная и очень ароматная: доктор Мясников раскрыл секретный рецепт своей мамы

17 декабря 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Фасоль любят не все хозяйки — готовить ее достаточно долго, а блюдо не всегда получается вкусным. Однако врачи считают, что бобовые обязательно нужно включать в зимний рацион. А чтобы было не только полезно, но и вкусно, воспользуйтесь секретным рецептом от доктора Мясникова.

Самый известный доктор страны, ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия-1» Александр Мясников часто делится собственными рецептами приготовления того или иного блюда. В одном из последних выпусков врач еще раз напомнил о пользе фасоли. По его словам, бобовые обязательно должны присутствовать в рационе россиян в зимнее время.

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Фасоль является отличным источником растительного белка. Это особенно важно для вегетарианцев и веганов, а также тех, кто соблюдает Рождественский пост, поскольку она может служить заменой мясным продуктам.

Кроме того, фасоль содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению, помогает поддерживать уровень сахара в крови и способствует чувству насыщения. Это может помочь в контроле веса и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам доктора Мясникова, фасоль по секретному рецепту всегда готовила его мама, кандидат медицинских наук Ольга Мясникова.

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500 граммов фасоли необходимо промыть и замочить на ночь — это ускорит время ее приготовления. Утром воду необходимо слить, фасоль еще раз промыть и варить на среднем огне примерно 50 минут.

Пока готовится основной ингредиент, лук необходимо порезать кольцами и обжарить в кукурузном масле. В конце нужно положить в сковороду две дольки чеснока, а также стакан измельченных орехов. Далее в сковородку закладывается фасоль. Все перемешиваем и ставим на слабый огонь.

Добавляем соль, перец, шафран. Тушим десять минут. Потом добавляем нарезанную кинзу, закрываем крышкой и выключаем огонь, — приводит слова доктора Мясникова портал «Едим дома».

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Медицина#Сердечно-сосудистые заболевания#Бобовые#Клетчатка#Пищеварение#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Фасоль#Доктор Мясников
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