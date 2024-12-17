Фасоль вкусная и очень ароматная: доктор Мясников раскрыл секретный рецепт своей мамы

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Фасоль любят не все хозяйки — готовить ее достаточно долго, а блюдо не всегда получается вкусным. Однако врачи считают, что бобовые обязательно нужно включать в зимний рацион. А чтобы было не только полезно, но и вкусно, воспользуйтесь секретным рецептом от доктора Мясникова.