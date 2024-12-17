Глава СК РФ отреагировал на обращение жителей Екатеринбурга к Путину

Posted 17 декабря, 09:01
Published 17 декабря, 09:01
Modified 17 декабря, 09:23
Updated 17 декабря, 09:23
Местные жители просили сохранить Березовую рощу. В результате на ситуацию обратил внимание глава СК РФ. В пресс-службе федерального ведомства сообщили, что теперь следователи проводят проверку по статье о халатности. О ходе проверки предстоит доложить главе регионального СК Константину Мирошниченко.
Ранее жители Академического записали видеообращение с просьбой сохранить Березовую рощу. Ее планировалось снести из-за строительства. Однако жители просят строить в другом месте.