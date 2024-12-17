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Posted 17 декабря, 09:01

Published 17 декабря, 09:01

Modified 17 декабря, 09:23

Updated 17 декабря, 09:23

Глава СК РФ отреагировал на обращение жителей Екатеринбурга к Путину

Глава СК РФ отреагировал на обращение жителей Екатеринбурга к Путину

17 декабря 2024, 09:01
Фото: СК РФ.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Академического района Екатеринбурга к президенту РФ Владимиру Путину.

Местные жители просили сохранить Березовую рощу. В результате на ситуацию обратил внимание глава СК РФ. В пресс-службе федерального ведомства сообщили, что теперь следователи проводят проверку по статье о халатности. О ходе проверки предстоит доложить главе регионального СК Константину Мирошниченко.

Ранее жители Академического записали видеообращение с просьбой сохранить Березовую рощу. Ее планировалось снести из-за строительства. Однако жители просят строить в другом месте.

#Ирина Кирилова#Общество#Обращение#Жители#Екатеринбург#Роща
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