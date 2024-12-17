Игнор Летникова: подвалы затоплены, а детские площадки забыты

Posted 17 декабря, 18:06
Published 17 декабря, 18:06
Modified 17 декабря, 18:08
Updated 17 декабря, 18:08
Вопрос состояния детских площадок является одним из наиболее острых для жителей поселка Горноуральский. По словам местных жителей в администрации поселка им сказали, что новые площадки будут установлены только в случае победы в тендере. Если же тендер будет проигран, строительство новых объектов не состоится.
Однако даже существующие площадки находятся в плачевном состоянии. Местные жители утверждают, что большинство конструкций представляют собой ржавые железяки, опасные для детей. Некоторые площадки давно пришли в негодность, и дети вынуждены играть среди разрушенных сооружений.
Особенно ярко иллюстрирует ситуацию разговор одной из жительниц с Дмитрием Летниковым, ответственным лицом за благоустройство территории. Женщина выразила свое недовольство состоянием новой детской площадки, отметив, что она находится в плохом состоянии и представляет угрозу для детей.
Я была на приеме у Дмитрия Летникова, он говорит есть площадка новая, она в хорошем состоянии. Я говорю она в ужасном состоянии и там опасно для детей, там бетон торчит на что он ответил: «А вы специалист, чтобы делать такие выводы?», — рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница.
Такое отношение вызывает возмущение у жителей, ведь речь идет о безопасности их детей. В этом году инициативные группы местных жителей даже взяли дело в свои руки и начали восстановление детской площадки своими силами. Они вкладывают собственные средства и труд, надеясь создать хотя бы минимально пригодные условия для отдыха своих детей.
Не менее острой является ситуация с подвалами. По их словам, подвалы домов либо затоплены, либо переполнены мусором и грязью. Как рассказала одна из читательниц TagilCity.ru, эта проблема тянется ещё с 1980-х годов, и никто так и не предпринимает никаких шагов для ее решения.
Попытки решить проблему через официальные каналы оказались тщетными. Жителям приходилось вызывать жилищную комиссию, однако результаты этих обращений оставляют желать лучшего. Как сообщили местные жители, управляющая компания получила предупреждение о приезде комиссии за несколько дней до визита. Это дало им возможность сделать видимость уборки — очистить только края подвалов, спрятав основную массу мусора глубже внутрь. Когда комиссия приехала, ей были показаны чистые участки, и специалисты не стали углубляться дальше, довольствуясь внешним видом.
После отъезда комиссии жители самостоятельно проверили состояние подвалов и обнаружили, что ничего существенно не изменилось. Мусор остался, а условия внутри подвалов продолжают представлять опасность. Так, некоторые трубы держатся буквально на саморезах, а рядом с ними висит оголенная электропроводка. Подобные проблемы характерны для большинства подвалов в поселке. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в администрацию поселка и в управляющую компанию для комментария.
Ранее жители Горноуральского пожаловались на холод в своих домах и квартирах, а также на бездействие управляющей компании.