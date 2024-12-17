Игнор Летникова: подвалы затоплены, а детские площадки забыты

Такое отношение вызывает возмущение у жителей, ведь речь идет о безопасности их детей. В этом году инициативные группы местных жителей даже взяли дело в свои руки и начали восстановление детской площадки своими силами. Они вкладывают собственные средства и труд, надеясь создать хотя бы минимально пригодные условия для отдыха своих детей.