Мифы о здоровом питании: что на самом деле советуют специалисты

Posted 17 декабря, 09:31
Published 17 декабря, 09:31
Modified 17 декабря, 09:33
Updated 17 декабря, 09:33
Неправильное питание представляет собой серьезную угрозу здоровью человека и может стать причиной развития опасных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, а также диабета и ожирения. При этом многие верят в то, что для похудения достаточно всего лишь убрать из рациона жирное, сладкое и мучное.
Специалисты напоминают: организму нужны 3 нутриента — белки, жиры и углеводы, а сама еда должна быть вкусной и сбалансированной.
На самом деле убрать из рациона можно газированные напитки, сосиски, консервацию, промышленные кондитерские изделия, кроме мармелада и зефира, обезжиренные продукты и батон. Однако важно акцентировать внимание не столько на ограничениях, сколько на включении в питание необходимых рацион-формирующих продуктов, например, рыбы 2 раза в неделю, орехов, овощей и фруктов.
Кроме того, важной проблемой многих россиян является высокое потребление соли, в особенности в зимнее время (до 12–13 грамм в день), в то время как суточная норма составляет всего 5 грамм в день.
Для того, чтобы оставаться здоровым и полным сил, стоит придерживаться основных правил здорового питания:
Примечательно, что детям и подросткам особенно важны белки и полезные жиры, которые можно найти в мясе, рыбе, яйцах и твороге. Белок играет ключевую роль в росте и восстановлении тканей организма. Необходимо употреблять больше овощей и умеренно сладких фруктов — в них много клетчатки, витаминов и микроэлементов. В то же время, следует ограничить потребление сладких и газированных напитков, фастфуда, выпечки и сладостей. Они не приносят пользы, и даже, наоборот, могут негативно сказаться на здоровье.
Каждый ребенок нуждается в полноценном рационе, который включает в себя белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Чем раньше дети привыкнут питаться правильно, тем легче им будет поддерживать здоровье во взрослом возрасте, — рассказала врач-педиатр Детской городской больницы Нижнего Тагила Александра Самарджаева.
Здоровое питание — основа активной, полноценной жизни и долголетия!
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