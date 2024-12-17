Мифы о здоровом питании: что на самом деле советуют специалисты

Примечательно, что детям и подросткам особенно важны белки и полезные жиры, которые можно найти в мясе, рыбе, яйцах и твороге. Белок играет ключевую роль в росте и восстановлении тканей организма. Необходимо употреблять больше овощей и умеренно сладких фруктов — в них много клетчатки, витаминов и микроэлементов. В то же время, следует ограничить потребление сладких и газированных напитков, фастфуда, выпечки и сладостей. Они не приносят пользы, и даже, наоборот, могут негативно сказаться на здоровье.