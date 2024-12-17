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Posted 17 декабря, 09:31

Published 17 декабря, 09:31

Modified 17 декабря, 09:33

Updated 17 декабря, 09:33

Мифы о здоровом питании: что на самом деле советуют специалисты

Мифы о здоровом питании: что на самом деле советуют специалисты

17 декабря 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.
С 16 по 22 декабря 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в России проводится Неделя популяризации здорового питания. Целью мероприятия является формирование у взрослых и детей культуры здорового питания с акцентом на рацион.

Неправильное питание представляет собой серьезную угрозу здоровью человека и может стать причиной развития опасных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, а также диабета и ожирения. При этом многие верят в то, что для похудения достаточно всего лишь убрать из рациона жирное, сладкое и мучное.

Специалисты напоминают: организму нужны 3 нутриента — белки, жиры и углеводы, а сама еда должна быть вкусной и сбалансированной.

На самом деле убрать из рациона можно газированные напитки, сосиски, консервацию, промышленные кондитерские изделия, кроме мармелада и зефира, обезжиренные продукты и батон. Однако важно акцентировать внимание не столько на ограничениях, сколько на включении в питание необходимых рацион-формирующих продуктов, например, рыбы 2 раза в неделю, орехов, овощей и фруктов.

Кроме того, важной проблемой многих россиян является высокое потребление соли, в особенности в зимнее время (до 12–13 грамм в день), в то время как суточная норма составляет всего 5 грамм в день.

Фото: izobrb.ru

ТОП мифов о здоровом питании

  • После 18:00 часов есть нельзя. На самом деле нельзя ложиться спать на голодный желудок, это может нанести существенный вред печени;
  • Самый полезный завтрак — овсяная каша. В этом злаке содержится фитиновая кислота, которая при накоплении в организме в больших количествах приводит к вымыванию кальция из костной ткани;
  • Полезно есть обезжиренную молочную продукцию. Жирный и обезжиренный продукты будут практически одинаковыми по энергоемкости. Только первый — натуральный, второй — нет;
  • Черный хлеб полезнее, чем белый. В составе употребляемого хлеба может быть ржаная мука, пшеничная не выше 1 сорта, солод или разрыхлитель. Не должно быть крахмала, картофельного пюре, кукурузных составляющих и глютена;
  • Чтобы похудеть, сладкое нужно заменить на сухофрукты. На самом деле это не так, сухофрукты очень калорийны, многие их виды для улучшения вкуса пропитывают сахарным сиропом, тем самым еще больше увеличивая их калорийность. Сухофрукты можно включать в рацион, но в очень ограниченном количестве.
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты советуют

Для того, чтобы оставаться здоровым и полным сил, стоит придерживаться основных правил здорового питания:

  1. Энергетический баланс. Соответствие энергии, которую человек получает с пищей, и энергии, которую тратит;
  2. Режим питания. Необходимо употреблять пищу небольшими порциями, не менее 4-5 приемов в сутки;
  3. Сокращение потребления жиров, сахара и соли;
  4. Отказ от употребления алкогольных напитков и курения.

Примечательно, что детям и подросткам особенно важны белки и полезные жиры, которые можно найти в мясе, рыбе, яйцах и твороге. Белок играет ключевую роль в росте и восстановлении тканей организма. Необходимо употреблять больше овощей и умеренно сладких фруктов — в них много клетчатки, витаминов и микроэлементов. В то же время, следует ограничить потребление сладких и газированных напитков, фастфуда, выпечки и сладостей. Они не приносят пользы, и даже, наоборот, могут негативно сказаться на здоровье.

Каждый ребенок нуждается в полноценном рационе, который включает в себя белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Чем раньше дети привыкнут питаться правильно, тем легче им будет поддерживать здоровье во взрослом возрасте, — рассказала врач-педиатр Детской городской больницы Нижнего Тагила Александра Самарджаева.

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