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Posted 17 декабря, 08:32

Published 17 декабря, 08:32

Modified 17 декабря, 08:32

Updated 17 декабря, 08:32

Молодые люди избили охранника дома в Екатеринбурге

Молодые люди избили охранника дома в Екатеринбурге

17 декабря 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге компания молодых людей набросилась на охранника дома на улице Сулимова. Происшествие случилось ночью 16 декабря 2024 года.

Сообщается, что нападавшие стояли около дома и шумно себя вели. Охранник сделал им замечание и попросил их уйти. После этого злоумышленники на него набросились и стали бить, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

В результате пострадавший мужчина оказался в больнице. Хулиганы попали на видеозапись. В правоохранительных органах началась проверка по данному происшествию.

Напомним, в Нижнем Тагиле четыре подростка избили 13-летнюю девочку около ТЦ «Александровский пассаж».

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