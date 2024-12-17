Молодые люди избили охранника дома в Екатеринбурге

Posted 17 декабря, 08:32
Published 17 декабря, 08:32
Modified 17 декабря, 08:32
Updated 17 декабря, 08:32
Сообщается, что нападавшие стояли около дома и шумно себя вели. Охранник сделал им замечание и попросил их уйти. После этого злоумышленники на него набросились и стали бить, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
В результате пострадавший мужчина оказался в больнице. Хулиганы попали на видеозапись. В правоохранительных органах началась проверка по данному происшествию.
Напомним, в Нижнем Тагиле четыре подростка избили 13-летнюю девочку около ТЦ «Александровский пассаж».