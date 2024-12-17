Мужчина устроил погром на парковке в Екатеринбурге

Рано утром 16 декабря 2024 года жители одного из дворов Екатеринбурга столкнулись с неприятным сюрпризом. Когда они вышли к своим автомобилям, стоящим на парковке рядом с домом, то увидели, что некоторые из них были повреждены. На капотах, дверцах и стеклах машин остались следы ударов и царапины. Ночью неадекват ходил по двору и пинал автомобили.