Мужчина устроил погром на парковке в Екатеринбурге

Posted 17 декабря, 06:57
Published 17 декабря, 06:57
Modified 17 декабря, 06:59
Updated 17 декабря, 06:59
Рано утром 16 декабря 2024 года жители одного из дворов Екатеринбурга столкнулись с неприятным сюрпризом. Когда они вышли к своим автомобилям, стоящим на парковке рядом с домом, то увидели, что некоторые из них были повреждены. На капотах, дверцах и стеклах машин остались следы ударов и царапины. Ночью неадекват ходил по двору и пинал автомобили.
К счастью, бдительные соседи вовремя заметили подозрительного мужчину, который продолжал свои разрушительные действия. Один из жильцов, увидев происходящее, решил вмешаться. Он вместе с другими соседями скрутил злоумышленника и удерживал до приезда полиции.
После этого события жильцы активно обсуждали произошедшее в своем общедомовом чате. Многие из пострадавших уже успели написать заявления в полицию, надеясь на справедливое наказание виновного. Пока остается загадкой, почему этот человек решил совершить такой акт вандализма. Но полиция обещает провести тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
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