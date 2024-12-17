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Posted 17 декабря, 06:57

Published 17 декабря, 06:57

Modified 17 декабря, 06:59

Updated 17 декабря, 06:59

В Екатеринбурге неизвестный повредил машины жильцов

Мужчина устроил погром на парковке в Екатеринбурге

17 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге неизвестный повредил машины жильцов

Утро 16 декабря 2024 года для жильцов одного двора в Екатеринбурге началось неожиданно. Кто-то ночью бил и всячески пытался повредить припаркованные возле домов автомобили. Жильцы быстро среагировали, скрутив злоумышленника и вызвав полицию.

Рано утром 16 декабря 2024 года жители одного из дворов Екатеринбурга столкнулись с неприятным сюрпризом. Когда они вышли к своим автомобилям, стоящим на парковке рядом с домом, то увидели, что некоторые из них были повреждены. На капотах, дверцах и стеклах машин остались следы ударов и царапины. Ночью неадекват ходил по двору и пинал автомобили.

К счастью, бдительные соседи вовремя заметили подозрительного мужчину, который продолжал свои разрушительные действия. Один из жильцов, увидев происходящее, решил вмешаться. Он вместе с другими соседями скрутил злоумышленника и удерживал до приезда полиции.

После этого события жильцы активно обсуждали произошедшее в своем общедомовом чате. Многие из пострадавших уже успели написать заявления в полицию, надеясь на справедливое наказание виновного. Пока остается загадкой, почему этот человек решил совершить такой акт вандализма. Но полиция обещает провести тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Ранее в Карпинске мужчина обвинил полицейских в грубом задержании. По словам подозреваемого, его били дубинками. Его же арестовали за то, что ударил человека в ножом в спину.

Житель Карпинска обвинил полицейских в грубом задержании
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