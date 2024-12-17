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Posted 17 декабря, 05:24

Published 17 декабря, 05:24

Modified 17 декабря, 05:24

Updated 17 декабря, 05:24

На ЕКАДе из-за разлившегося топлива полностью перекрыто движение

На ЕКАДе из-за разлившегося топлива полностью перекрыто движение

17 декабря 2024, 05:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На ЕКАДе произошла дорожная авария с бензобаком. Инцидент случился ночью 17 декабря 2024 года.

По предварительной информации, из бензобака разлилось топливо. Из-за этого транспортное движение было полностью ограничено в оба направления, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Сотрудники экстренных служб устраняют последствия происшествия. На участке ЧП также работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 16 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле из-за аварии на перекрестке было затруднено автомобильное движение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГАИ#ЧП#Топливо#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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