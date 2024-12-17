На ЕКАДе из-за разлившегося топлива полностью перекрыто движение

Posted 17 декабря, 05:24
Published 17 декабря, 05:24
Modified 17 декабря, 05:24
Updated 17 декабря, 05:24
По предварительной информации, из бензобака разлилось топливо. Из-за этого транспортное движение было полностью ограничено в оба направления, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Сотрудники экстренных служб устраняют последствия происшествия. На участке ЧП также работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, 16 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле из-за аварии на перекрестке было затруднено автомобильное движение.