На МСК в Краснотурьинске прошло заседание комитета по экологии областного ЗакСО

МСК состоит из двух крупных комплексов: мусоросортировочный завод мощностью до 100 тысяч тонн ТКО в год и комплекс промышленного компостирования. В рамках работы последнего планируется обезвреживать до 50 тысяч тонн органических отходов за год по технологии тоннельного компостирования в аэробных условиях. Преимущество такого способа заключается в его высокой экологичности и скорости разложения органических отходов. Комплекс компостирования на сегодняшний день уже получил лицензию на обезвреживание отходов. Его запуск запланирован на 2025 год.