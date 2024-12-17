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Posted 17 декабря, 11:51

Published 17 декабря, 11:51

Modified 17 декабря, 11:53

Updated 17 декабря, 11:53

На МСК в Краснотурьинске прошло заседание комитета по экологии областного ЗакСО

На МСК в Краснотурьинске прошло заседание комитета по экологии областного ЗакСО

17 декабря 2024, 11:51
Фото: «Рифей».
Представители профильного комитета ЗакСО Свердловской области с его председателем Сергеем Никоновым, а также главой администраций Северного управленческого округа ознакомились с технологическим циклом Краснотурьинского МСК и оценили итоги работы регоператора в реализации задач нацпроекта «Экология».

Мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске, построенный региональным оператором, — первый на сегодняшний день объект по обработке ТКО на севере Свердловской области.

Его выход на проектную мощность позволит закрыть потребности по обработке твердых коммунальных отходов, определенные территориальной схемой по обращению с ТКО, — сообщил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Фото: «Рифей»

МСК состоит из двух крупных комплексов: мусоросортировочный завод мощностью до 100 тысяч тонн ТКО в год и комплекс промышленного компостирования. В рамках работы последнего планируется обезвреживать до 50 тысяч тонн органических отходов за год по технологии тоннельного компостирования в аэробных условиях. Преимущество такого способа заключается в его высокой экологичности и скорости разложения органических отходов. Комплекс компостирования на сегодняшний день уже получил лицензию на обезвреживание отходов. Его запуск запланирован на 2025 год.

Мы выехали в Краснотурьинск, чтобы посмотреть нашего «первенца». Мы видим, как используются современные технологии, что здесь чисто и экологично. Более того, я удовлетворен тем, что большая часть оборудования — российского производства. Уверен, что после выхода предприятия на проектную мощность, этот мусоросортировочный комплекс станет образцом, — пояснил председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов.
Фото: «Рифей»

Среди приглашенных на выездное заседание были и руководители городских округов, из которых, согласно территориальной схеме, отходы будут поступать именно на Краснотурьинский МСК. Главы администраций убедились, что работа предприятия не создает дополнительной нагрузки на окружающую среду и в работе действительно используются безопасные современные технологии.

В процессе сортировки на заводе выделяют 14 видов сырья, в том числе органику, стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик, что позволяет значительно сократить количество отходов, направляющихся на полигон.

Члены комитета прошли по всем участкам сортировки и обезвреживания отходов, попутно задавая вопросы о производственном процессе руководству компании «Рифей», а после направились в Краснотурьинск, где в здании местной администрации обсудили текущую ситуацию в реализации экологической реформы со всеми заинтересованными лицами.

Фото: «Рифей»

Глава Краснотурьинского городского округа Александр Устинов отметил, что после запуска экологической реформы Краснотурьинск стал одним из первых в Свердловской области муниципалитетов, где построен современный комплекс по обращению с отходами.

С вводом предприятия в эксплуатацию в Краснотурьинске создано 150 новых рабочих мест. Кроме того, в рамках реформы в Краснотурьинске будет построен новый полигон для ТКО. Сейчас ведутся работы по землеустройству, необходимые для начала проектирования.
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