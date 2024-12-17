На ж/д станции Верх-Нейвинск в Свердловской области найдены нарушения

Posted 17 декабря, 11:47
Published 17 декабря, 11:47
Modified 17 декабря, 11:47
Updated 17 декабря, 11:47
Сотрудники региональной транспортной прокуратуры провели проверку на вокзале станции на предмет соблюдения закона о соцзащите инвалидов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По итогам мероприятия было выяснено, что около входа в вокзал нет тактильных наземных указателей для слабовидящих пассажиров, наклон пандуса и лестничный марш не отвечают правилам, а также на ступеньках нет противоскользящих полос.
Кроме того, на платформах нет оборудования для стационарных или передвижных подъемников, которыми могут пользоваться пассажиры на инвалидной коляске. В связи с этим прокуратура направила суд требование устранить нарушения. Требование было удовлетворено.
Напомним, автоинспекторы в Свердловской области недовольны качеством уборки и содержания трасс.