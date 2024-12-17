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Posted 17 декабря, 11:47

Published 17 декабря, 11:47

Modified 17 декабря, 11:47

Updated 17 декабря, 11:47

На ж/д станции Верх-Нейвинск в Свердловской области найдены нарушения

На ж/д станции Верх-Нейвинск в Свердловской области найдены нарушения

17 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI.
Суд в Свердловской области обязал ликвидировать нарушения на железнодорожной станции Верх-Нейвинск.

Сотрудники региональной транспортной прокуратуры провели проверку на вокзале станции на предмет соблюдения закона о соцзащите инвалидов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам мероприятия было выяснено, что около входа в вокзал нет тактильных наземных указателей для слабовидящих пассажиров, наклон пандуса и лестничный марш не отвечают правилам, а также на ступеньках нет противоскользящих полос.

Кроме того, на платформах нет оборудования для стационарных или передвижных подъемников, которыми могут пользоваться пассажиры на инвалидной коляске. В связи с этим прокуратура направила суд требование устранить нарушения. Требование было удовлетворено.

Напомним, автоинспекторы в Свердловской области недовольны качеством уборки и содержания трасс.

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