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Posted 17 декабря, 10:22

Published 17 декабря, 10:22

Modified 17 декабря, 10:22

Updated 17 декабря, 10:22

Неизвестные снова подожгли магазин «Пивко» в Екатеринбурге

Неизвестные снова подожгли магазин «Пивко» в Екатеринбурге

17 декабря 2024, 10:22
Фото: МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Пивко» на Рощинской улице. Инцидент произошел утром 17 декабря 2024 года.

В результате поджога в торговой точке от огня пострадали входные двери и стеллажи, рассказали 66.ру в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в октябре 2024 года этот же магазин попытался ограбить мужчина. Он хотел взломать дверной замок, однако не смог. В итоге горожанин совершил поджог.

Из-за его действий также были повреждены автомобили, стоявшие рядом. На место происшествия вскоре приехали сотрудники экстренной службы и устранили пламя.

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