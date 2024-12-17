Неизвестные снова подожгли магазин «Пивко» в Екатеринбурге

Posted 17 декабря, 10:22
Published 17 декабря, 10:22
Modified 17 декабря, 10:22
Updated 17 декабря, 10:22
В результате поджога в торговой точке от огня пострадали входные двери и стеллажи, рассказали 66.ру в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, в октябре 2024 года этот же магазин попытался ограбить мужчина. Он хотел взломать дверной замок, однако не смог. В итоге горожанин совершил поджог.
Из-за его действий также были повреждены автомобили, стоявшие рядом. На место происшествия вскоре приехали сотрудники экстренной службы и устранили пламя.