Новорожденный мальчик в Екатеринбурге умер от генетической болезни

Posted 17 декабря, 09:01
Published 17 декабря, 09:01
Modified 17 декабря, 09:01
Updated 17 декабря, 09:01
Утром мама покормила сына, а затем уложила его в кроватку. Спустя какое-то время он проснулся и заплакал. Отец и мать вызвали врачей, однако когда они приехали — мальчик уже скончался, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, у новорожденного было редкое кожное заболевание, которое имеет связь с генными мутациями. Возможно, оно стало причиной смерти. Родители ребенка приехали из Кыргызстана, в стране находятся законно.
Напомним, житель Первоуральска скончался около мусорного контейнера. Сообщается, что ему стало плохо и он упал замертво.