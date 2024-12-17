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Posted 17 декабря, 09:01

Published 17 декабря, 09:01

Modified 17 декабря, 09:01

Updated 17 декабря, 09:01

Новорожденный мальчик в Екатеринбурге умер от генетической болезни

Новорожденный мальчик в Екатеринбурге умер от генетической болезни

17 декабря 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Академическом районе Екатеринбурга умер четырехмесячный ребенок из-за врожденного заболевания.

Утром мама покормила сына, а затем уложила его в кроватку. Спустя какое-то время он проснулся и заплакал. Отец и мать вызвали врачей, однако когда они приехали — мальчик уже скончался, пишет Ура.ру.

По словам очевидца, у новорожденного было редкое кожное заболевание, которое имеет связь с генными мутациями. Возможно, оно стало причиной смерти. Родители ребенка приехали из Кыргызстана, в стране находятся законно.

Напомним, житель Первоуральска скончался около мусорного контейнера. Сообщается, что ему стало плохо и он упал замертво.

Мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер
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