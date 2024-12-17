Опытным садоводам скучать некогда: 5 важных дел на даче в декабре

Posted 17 декабря, 11:58
Published 17 декабря, 11:58
Modified 17 декабря, 12:00
Updated 17 декабря, 12:00
Начало зимы — подходящее время для заботы о многолетних насаждениях. Посмотрите, как можно помочь своим растениям:
В солнечные дни теплицы необходимо проветривать, чтобы предотвратить образование плесени и гниения. Убедитесь, что все элементы теплицы прочно закреплены и выдержат сильные порывы ветра или обильный снегопад. Если у вас обогреваемая теплица, декабрь — отличное время для выращивания зелени, такой как укроп, петрушка и салат.
Зима — идеальное время для ревизии инструментов. Очистите от ржавчины и обработайте маслом лопаты и грабли, чтобы избежать коррозии.
Опытные садоводы советуют следующий способ очистки лопат: насыпьте в ведро мелкий гравий, залейте минеральным маслом (можно использовать старое растительное масло, непригодное в пищу), несколько раз погрузите металлическую часть инструментов в ведро, — советует эксперт портала «Огород» Елена Горбунова.
У газонокосилки проверьте двигатель, замените масло, заточите ножи.
Чтобы снег не лежал мертвым пластом на вашем участке, переместите его туда, где он принесет наибольшую пользу растениям. Например, очень полезно насыпать его слоем в 40-50 сантиметров в приствольные круги деревьев — это защитит их от морозов.
При этом утрамбовывать снег не нужно, поскольку в этом случае он плохо удерживает тепло, — советует Елена Горбунова.
Если уже прошли сильные снегопады, то осмотрите деревья и кустарники и стряхните с веток снег: растения могут сломаться под его тяжестью.
Пернатым приходится очень нелегко в зимние холода. Они прилетают в город, поближе к людям, чтобы найти источник пищи. Позаботьтесь о маленьких крылатых друзьях, которые живут рядом с нами и приготовьте для них кормушки. Сделать их можно из любого подручного материала — например, старой пластиковой бутылки или бумажной коробки из-под молока или кефира.
В кормушки можно положить сырые и несоленые семечки подсолнечника, сырое льняное или конопляное семя, дробленые орехи, овсяные хлопья без добавок или просто птичий корм, купленный в зоомагазине.
Ранее эксперты рассказали, как зимой за полчаса прогреть дачный домик.
Источник: ogorod.ru.