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Posted 17 декабря, 11:58

Published 17 декабря, 11:58

Modified 17 декабря, 12:00

Updated 17 декабря, 12:00

Опытным садоводам скучать некогда: 5 важных дел на даче в декабре

Опытным садоводам скучать некогда: 5 важных дел на даче в декабре

17 декабря 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
В декабре на землю ложится снег, а природа засыпает крепким сном. Но это вовсе не значит, что работы на даче заканчиваются! Многие садоводы зимний период используют с умом, продолжая заботиться о своем участке, чтобы весной он проснулся обновленным и полным сил.

Работы с деревьями и кустарниками

Начало зимы — подходящее время для заботы о многолетних насаждениях. Посмотрите, как можно помочь своим растениям:

  • Обрезка деревьев и кустарников. Зимняя обрезка помогает убрать сухие и больные ветви, это стимулирует здоровый рост весной.
  • Мульчирование. Укрытие корней слоем мульчи защищает от морозов. Можно использовать опавшую листву, солому или хвойные ветки.
  • Защита стволов. Оберните стволы деревьев защитными материалами от грызунов и зайцев.
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Забота о теплицах

В солнечные дни теплицы необходимо проветривать, чтобы предотвратить образование плесени и гниения. Убедитесь, что все элементы теплицы прочно закреплены и выдержат сильные порывы ветра или обильный снегопад. Если у вас обогреваемая теплица, декабрь — отличное время для выращивания зелени, такой как укроп, петрушка и салат.

Уход за садовым инвентарем

Зима — идеальное время для ревизии инструментов. Очистите от ржавчины и обработайте маслом лопаты и грабли, чтобы избежать коррозии.

Опытные садоводы советуют следующий способ очистки лопат: насыпьте в ведро мелкий гравий, залейте минеральным маслом (можно использовать старое растительное масло, непригодное в пищу), несколько раз погрузите металлическую часть инструментов в ведро, — советует эксперт портала «Огород» Елена Горбунова.

У газонокосилки проверьте двигатель, замените масло, заточите ножи.

Не стоит выкидывать снег за пределы дачного участка — он может послужить укрытием для растенийНе стоит выкидывать снег за пределы дачного участка — он может послужить укрытием для растений
Не стоит выкидывать снег за пределы дачного участка — он может послужить укрытием для растений. Фото: Изображение Midjourney

Займитесь полезной уборкой снега

Чтобы снег не лежал мертвым пластом на вашем участке, переместите его туда, где он принесет наибольшую пользу растениям. Например, очень полезно насыпать его слоем в 40-50 сантиметров в приствольные круги деревьев — это защитит их от морозов.

При этом утрамбовывать снег не нужно, поскольку в этом случае он плохо удерживает тепло, — советует Елена Горбунова.

Если уже прошли сильные снегопады, то осмотрите деревья и кустарники и стряхните с веток снег: растения могут сломаться под его тяжестью.

Повесьте кормушки для птиц

Пернатым приходится очень нелегко в зимние холода. Они прилетают в город, поближе к людям, чтобы найти источник пищи. Позаботьтесь о маленьких крылатых друзьях, которые живут рядом с нами и приготовьте для них кормушки. Сделать их можно из любого подручного материала — например, старой пластиковой бутылки или бумажной коробки из-под молока или кефира.

В кормушки можно положить сырые и несоленые семечки подсолнечника, сырое льняное или конопляное семя, дробленые орехи, овсяные хлопья без добавок или просто птичий корм, купленный в зоомагазине.

Ранее эксперты рассказали, как зимой за полчаса прогреть дачный домик.

Источник: ogorod.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Птицы#Зима#Уборка снега#Деревья#Теплицы#Кустарники#Инвентарь#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Мульчирование#Обрезка#Газонокосилка#Кормушки
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