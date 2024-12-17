Опытным садоводам скучать некогда: 5 важных дел на даче в декабре

Пернатым приходится очень нелегко в зимние холода. Они прилетают в город, поближе к людям, чтобы найти источник пищи. Позаботьтесь о маленьких крылатых друзьях, которые живут рядом с нами и приготовьте для них кормушки. Сделать их можно из любого подручного материала — например, старой пластиковой бутылки или бумажной коробки из-под молока или кефира.