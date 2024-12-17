«Орден Мужества посмертно». В Тагиле проводят в последний путь 21-летнего бойца СВО

Погибший служил в мотострелковой бригаде, а дома его с нетерпением ждали близкие и друзья. Однако из последнего боя Максим уже не вернулся. Мать военнослужащего вспоминает, что ее сын был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда был готов прийти на помощь окружающим. И сегодня все вспоминают о Максиме с теплотой и любовью.