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Posted 17 декабря, 16:38

Published 17 декабря, 16:38

Modified 17 декабря, 16:40

Updated 17 декабря, 16:40

В Нижнем Тагиле простятся с 21-летним бойцом СВО

«Орден Мужества посмертно». В Тагиле проводят в последний путь 21-летнего бойца СВО

17 декабря 2024, 16:38
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле простятся с 21-летним бойцом СВО

Мотострелок Максим Глазов из Нижнего Тагила погиб в ходе СВО — парню исполнился 21 год.

Максим погиб в ходе боев в ДНР. За проявленную храбрость боец награжден орденом Мужества, его вручат семье героя. Информацию о прощании с молодым тагильчанином опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Погибший служил в мотострелковой бригаде, а дома его с нетерпением ждали близкие и друзья. Однако из последнего боя Максим уже не вернулся. Мать военнослужащего вспоминает, что ее сын был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда был готов прийти на помощь окружающим. И сегодня все вспоминают о Максиме с теплотой и любовью.

Фото: Инцидент Нижний Тагил
Огромная трагедия и невосполнимая утрата для всех, кто знал его и любил Максима. Сынок, мы гордимся тобой и всегда будем помнить тебя и твой подвиг… — сказала мама.

Проводить в последний путь Максима Глазова можно в среду, 18 декабря. Церемония прощания начнется в 11:00 по адресу: Нижний Тагил, улица Ильича, 127.

Ранее стало известно, что на СВО погиб житель Каменска-Уральского, у него остались двое детей.

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