«Орден Мужества посмертно». В Тагиле проводят в последний путь 21-летнего бойца СВО

Posted 17 декабря, 16:38
Published 17 декабря, 16:38
Modified 17 декабря, 16:40
Updated 17 декабря, 16:40
Максим погиб в ходе боев в ДНР. За проявленную храбрость боец награжден орденом Мужества, его вручат семье героя. Информацию о прощании с молодым тагильчанином опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил»
Погибший служил в мотострелковой бригаде, а дома его с нетерпением ждали близкие и друзья. Однако из последнего боя Максим уже не вернулся. Мать военнослужащего вспоминает, что ее сын был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда был готов прийти на помощь окружающим. И сегодня все вспоминают о Максиме с теплотой и любовью.
Огромная трагедия и невосполнимая утрата для всех, кто знал его и любил Максима. Сынок, мы гордимся тобой и всегда будем помнить тебя и твой подвиг… — сказала мама.
Проводить в последний путь Максима Глазова можно в среду, 18 декабря. Церемония прощания начнется в 11:00 по адресу: Нижний Тагил, улица Ильича, 127.
Ранее стало известно, что на СВО погиб житель Каменска-Уральского, у него остались двое детей.