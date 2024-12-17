tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 10:25

Published 17 декабря, 10:25

Modified 17 декабря, 10:26

Updated 17 декабря, 10:26

Отец двух детей из Каменска-Уральского погиб на СВО

Отец двух детей из Каменска-Уральского погиб на СВО

17 декабря 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
Александр Петров из Каменска-Уральского погиб на СВО. Ему был 41 год. У него остались двое детей.

Александра характеризуют как ответственного, дисциплинированного и исполнительного. После срочной службы он трудился на предприятиях города. С детства Александр был патриотом, а также увлекался единоборствами.

Фото: группа Вконтакте «В Каменске Жить»

На СВО мужчина ушел в 2024 году. Он геройски погиб в бою в ходе освобождения Селидово. Посмертно он представлен к ордену Мужества, сообщается в группе «В Каменске Жить».

Прощание с Александром пройдет 18 декабря в 12.00 на Аллее Славы.

Ранее стало известно о погибшем на СВО танкисте из Березовского.

В Свердловской области простятся с бойцом СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплатыВ Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО 25-летним штурмовикомВ Невьянске простятся с погибшим бойцом СВО
#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Смерть#Екатеринбург#Боец#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика