Отец двух детей из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted 17 декабря, 10:25
Published 17 декабря, 10:25
Modified 17 декабря, 10:26
Updated 17 декабря, 10:26
Александра характеризуют как ответственного, дисциплинированного и исполнительного. После срочной службы он трудился на предприятиях города. С детства Александр был патриотом, а также увлекался единоборствами.
На СВО мужчина ушел в 2024 году. Он геройски погиб в бою в ходе освобождения Селидово. Посмертно он представлен к ордену Мужества, сообщается в группе «В Каменске Жить».
Прощание с Александром пройдет 18 декабря в 12.00 на Аллее Славы.
Ранее стало известно о погибшем на СВО танкисте из Березовского.