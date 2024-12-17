Почему холодец не застывает и что с этим делать

Чтобы холодец получился густым и хорошо застыл, нужно правильно подойти к выбору ингредиентов, пишет Общественная служба новостей. Идеальный результат дают части туши, богатые коллагеном: говяжьи и свиные ножки, рулька, хвосты, голова и уши. Среди птицы отлично подойдут куриные лапки, крылья, шея, а также части индейки. Если готовите из дичи — лосятины или кабанятины, используйте те же части, что и для домашнего скота. Коллаген, который содержится в этих продуктах, играет важную роль в застывании блюда.