Почему холодец не застывает и что с этим делать

Posted 17 декабря, 05:14
Published 17 декабря, 05:14
Modified 17 декабря, 05:14
Updated 17 декабря, 05:14
Чтобы холодец получился густым и хорошо застыл, нужно правильно подойти к выбору ингредиентов, пишет Общественная служба новостей. Идеальный результат дают части туши, богатые коллагеном: говяжьи и свиные ножки, рулька, хвосты, голова и уши. Среди птицы отлично подойдут куриные лапки, крылья, шея, а также части индейки. Если готовите из дичи — лосятины или кабанятины, используйте те же части, что и для домашнего скота. Коллаген, который содержится в этих продуктах, играет важную роль в застывании блюда.
Продолжительность варки влияет на конечный результат. Для птицы достаточно 3-4 часов, а свинину и говядину нужно варить минимум 6-7 часов. Долгая термическая обработка позволяет выделиться коллагену, который придаст бульону желирующие свойства.
Если вы ограничены во времени, то используйте скороварку: процесс сократится до 1 часа для курицы и до 2 часов для свинины или говядины.
Пропорция между мясом и жидкостью имеет ключевое значение. Чтобы бульон получился насыщенным, вода в кастрюле должна слегка покрывать мясо. Не стоит добавлять жидкость в процессе варки, иначе блюдо может не загустеть. Варите холодец на минимальном огне под крышкой.
Если холодец не застывает, не стоит паниковать — есть несколько способов исправить ситуацию.
Следуя этим рекомендациям, ваш холодец будет радовать и внешним видом, и вкусом!