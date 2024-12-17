Пол дома теплый даже в -30: раскатали рулон за пять минут и ходим босиком

Очистите поверхность пола от пыли, грязи и мусора. Раскатайте рулон фольгированного пенофлекса по полу блестящей стороной вверх. Начинайте от стены, оставляя небольшой зазор (около 1 см) для компенсации теплового расширения. Листы нужно укладывать вплотную друг к другу. Для соединения швов используйте специальную металлическую или алюминиевую ленту, чтобы фиксировать стыки и предотвратить потерю тепла. Если ее нет — подойдет обычный скотч. А автор канала «Стеклянная сказка», например, скреплял листы между собой с помощью небольшого степлера.