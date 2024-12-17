Пол дома теплый даже в -30: раскатали рулон за пять минут и ходим босиком

Posted 17 декабря, 13:05
Published 17 декабря, 13:05
Modified 17 декабря, 13:07
Updated 17 декабря, 13:07
Если вы задумываетесь о том, как быстро повысить температуру воздуха в помещении, начните с утепления пола, особенно если речь идет о частном или дачном домике, а также о квартире на первом этаже.
Вариантов, как это сделать, множество: например, установить электрические полы с подогревом или полностью снять верхнее покрытие и уложить специальные теплоизоляционные плиты. Эти методы действительно помогут решить вашу проблему, однако, вы потратите немало времени и еще больше денег. Но ведь вам холодно здесь и сейчас!
Не переживайте, быстро и очень недорого вашу проблему решит утеплитель из фольгированного пенофлекса. Так, автор канала «Стеклянная сказка» рассказал, как он за считанные часы существенно повысил температуру в промерзшем до основания дачном домике.
Очистите поверхность пола от пыли, грязи и мусора. Раскатайте рулон фольгированного пенофлекса по полу блестящей стороной вверх. Начинайте от стены, оставляя небольшой зазор (около 1 см) для компенсации теплового расширения. Листы нужно укладывать вплотную друг к другу. Для соединения швов используйте специальную металлическую или алюминиевую ленту, чтобы фиксировать стыки и предотвратить потерю тепла. Если ее нет — подойдет обычный скотч. А автор канала «Стеклянная сказка», например, скреплял листы между собой с помощью небольшого степлера.
На утепление полов в общей сложности потратил 36 минут. И сразу же почувствовал эффект — если температура радиаторов была установлена на 60 градусов, то буквально через час пришлось на котле выставлять температуру в 45, — поделился он.
Сверху пенофлекс можно закрыть ковролином, старым ковром, линолеумом или просто половиками.
Правда, у этого метода есть один минус: возможное скопление конденсата под утеплителем. Поэтому весной пенофлекс лучше снять, чтобы не гнили доски, и подумать про более основательный вариант утепления.
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