Природа порадует свердловчан удивительным по красоте полярным сиянием

На этот раз вспышки будут небольшими, но все же их можно будет легко различить в темном небе. А вот заснять красивое природное явление получится лишь на зеркальный фотоаппарат. Впрочем, по словам специалиста, также можно попробовать сделать фото и на обычный телефон, но в режиме ночной съемки.