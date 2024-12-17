Природа порадует свердловчан удивительным по красоте полярным сиянием

Posted 17 декабря, 15:48
Published 17 декабря, 15:48
Modified 17 декабря, 15:50
Updated 17 декабря, 15:50
Всполохи северного сияния будут особо заметны в северной части неба, проинформировал астроном, сотрудник обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
На этот раз вспышки будут небольшими, но все же их можно будет легко различить в темном небе. А вот заснять красивое природное явление получится лишь на зеркальный фотоаппарат. Впрочем, по словам специалиста, также можно попробовать сделать фото и на обычный телефон, но в режиме ночной съемки.
Напомним, что минувшей осенью свердловчане неоднократно любовались космическими явлениями. Так, в ночь на 13 сентября о северном сиянии рассказали жители Кировграда, а в ночь с 10 на 11 октября заиграло небо над Черноисточинском.
Также в октябре над Нижним Тагилом и Иркутском пролетела яркая комета.