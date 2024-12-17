tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 15:48

Published 17 декабря, 15:48

Modified 17 декабря, 15:50

Updated 17 декабря, 15:50

Свердловчанам пообещали красивое полярное сияние в ночь на 18 декабря

Природа порадует свердловчан удивительным по красоте полярным сиянием

17 декабря 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловчанам пообещали красивое полярное сияние в ночь на 18 декабря

В ближайшую ночь, 18 декабря, небо над Свердловской областью озарится интересным погодным явлением. Жители уральских городов смогут увидеть полярное сияние.

Всполохи северного сияния будут особо заметны в северной части неба, проинформировал астроном, сотрудник обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

На этот раз вспышки будут небольшими, но все же их можно будет легко различить в темном небе. А вот заснять красивое природное явление получится лишь на зеркальный фотоаппарат. Впрочем, по словам специалиста, также можно попробовать сделать фото и на обычный телефон, но в режиме ночной съемки.

Напомним, что минувшей осенью свердловчане неоднократно любовались космическими явлениями. Так, в ночь на 13 сентября о северном сиянии рассказали жители Кировграда, а в ночь с 10 на 11 октября заиграло небо над Черноисточинском.

Также в октябре над Нижним Тагилом и Иркутском пролетела яркая комета.

Жители Свердловской области заметили северное сияние
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области произошло землетрясение более 4 балловПосле морозов в Свердловскую область придет потеплениеЦиклон Yara принесет резкие изменения погоды в Екатеринбург
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Фото#Природное явление#Природа#Явление#Астрономы#Екатеринбург#Полярное сияние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика