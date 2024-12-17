Прямая линия с Путиным: с чем обращались к президенту жители Свердловской области

В апреле президент России подписал указ о помиловании трех женщин, заключенных в исправительной колонии № 6. За что именно были осуждены дамы, не разглашается. Известно лишь то, что у всех них есть маленькие дети. Всего Владимир Путин помиловал 52 заключенных. В списке были мамы маленьких детей, беременные и те, чьи родные в тот момент находились на СВО. В том же месяце президент России поручил возобновить заводской конкурс со времен СССР, речь идет об мероприятии «А ну-ка, девушки».