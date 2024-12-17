Прямая линия с Путиным: с чем обращались к президенту жители Свердловской области

Posted 17 декабря, 18:13
Published 17 декабря, 18:13
Modified 17 декабря, 18:15
Updated 17 декабря, 18:15
Прямая линия с Владимиром Путиным будет, как и всегда, проходить в прямом эфире. Кроме простых граждан и российских журналистов, вопросы президенту смогут задать сотрудники иностранных СМИ. Состоится уже традиционное мероприятие 19 декабря в 12 часов дня по Москве.
Как и всегда, прямую линию будут транслировать на федеральных каналах и их официальных сайтах.
Трансляция пройдет на Первом канале, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». Кроме того, в ротацию ее готовят радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Также трансляцию будут вести на официальном telegram-канале Кремля и на таких сайтах как «Вконтакте» и «Одноклассники».
Чтобы задать вопрос президенту Российской Федерации во время прямой линии, существует несколько способов:
В 2024 году состоится уже 21-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. В 2023 году президент успел ответить на 80 вопросов из более чем 2 млн присланных. Всего она длилась 4 часа. Давайте вспомним какие обращения были адресованы президенту с конца 2023 и за весь 2024 год от жителей Свердловской области.
Во время прошлогодней прямой трансляции Владимира Путина житель поселка Рефтинский обратил внимание президента на проблему здравоохранения. В тот раз свердловчанин высказался о том, что в области активно занимаются благоустройством территорий, в то время как больницам должного внимания не уделяется.
15 декабря 2023 года на 4-м Железнодорожном съезде Владимир Путин рассказал о планах проложить скоростную магистраль между Екатеринбургом и Москвой. Первый участок планируют между Петербургом и Москвой планируют завершить к 2030 году.
Студент Уральского железнодорожного техникума попал на встречу с Путиным в Кремле. Приурочена она была к победе на чемпионате по профмастерству «Профессионалы». Сама встреча длилась около полутора часов, юный спортсмен рассказал президенту, что на первом курсе работал курьером, чтобы платить за учебу. Кроме того, президент Владимир Путин дал распоряжение создать в Свердловской области центры подготовки для спортсменов.
В декабре 2023 года, во время Госсовета президент России уделил особое внимание заплатам учителей в регионах. Владимир Путин высказался о необходимости улучшения условий работы педагогов, подчеркнув, что это одна из самых острых проблем. Какие еще вопросы обсуждали в 2023 году во время прямой линии с президентом читайте подробнее в итоговой подборке редакции TagilCity.ru.
В январе 2024 года житель Свердловской области попросил лишить себя гражданства. Свое требование он выложил на портале правовой информации. Путин пошел гражданину навстречу и подписал соответствующий указ. В том же месяце работники скорой помощи из города Кушва сняли видео, в котором пожаловались президенту на свои зарплаты и нехватку кадров в области.
В том же месяце тагильчане обратились к главе государства и высказали свое беспокойство по поводу строительства исправительного учреждения рядом со школой № 90 на Гальянке. Родители переживают, что их дети могу подвергнуться опасности в случае такого соседства.
В феврале 2024 года Владимир Путин побывал с визитом в Нижнем Тагиле и в течении недели перед его приездом показатели выбросов вредных веществ зашкаливали почти каждый день и всем эти пришлось дышать горожанам.
Президент Путин поддержал идею одного из рабочих УВЗ о создании государственной награды для семей, чьи фамилии на протяжении десятилетий продолжают трудовую профессию. На той же встрече с рабочими глава государства пообещал продолжить поддержку молодых семей. А еще президент сфотографировался с танком.
Одно из самых обсуждаемых событий с приезда президента и особая гордость всей 32-й школы Нижнего Тагила — это, конечно, парта. Владимир Владимирович посетил школу № 32, в которой незадолго до этого провели капитальный ремонт. Директор школы Галина Масликова провела для президента экскурсию, во время которой он даже посидел за одной из парт, на которую впоследствии даже повесили табличку, чтобы отметить это событие.
В апреле президент России подписал указ о помиловании трех женщин, заключенных в исправительной колонии № 6. За что именно были осуждены дамы, не разглашается. Известно лишь то, что у всех них есть маленькие дети. Всего Владимир Путин помиловал 52 заключенных. В списке были мамы маленьких детей, беременные и те, чьи родные в тот момент находились на СВО. В том же месяце президент России поручил возобновить заводской конкурс со времен СССР, речь идет об мероприятии «А ну-ка, девушки».
В 2024 году на выборах президента России Владимир Путин набрал 87% голосов. В мае в Кремле прошла его инаугурация. На этом событии присутствовали представители стран Венгрии, Словакии, а также Франции.
Сотрудники медсанчасти Новоуральска обратились к президенту Владимиру Путину из-за плохих условий работы и главного врача Гарика Хачатряна, имеющего судимость. Хачатрян возглавил медучреждение весной 2023 года, после чего более сотни сотрудников покинули больницу, а в апреле 2024 года было возбуждено дело о нецелевой трате бюджетных средств. Медработники жаловались на его агрессию и условия работы, не получая дополнительных выплат.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизации металлургических предприятий с учетом экологической безопасности. Задача — глубокая модернизация с использованием российского оборудования и технологий, включая проект «Чистый воздух». Путин подчеркнул важность строгого соблюдения стандартов и нормативов, особенно в экологическом плане, учитывая вредность металлургической отрасли.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в процессе борьбы с распространением электронных сигарет необходимо использовать комплексный подход, который будет способствовать продвижению здорового образа жизни, а не просто запрещать курительные гаджеты в стране. В том же месяце президент РФ подписал указ о помиловании некоторых подсудимых. А полиция Екатеринбурга искала человека, который написал неприличное про президента на стене одного из домов уральской столицы.
Жители уральской столицы обратились к президенту России с просьбой остановить вырубку в Академическом районе. Они записали видео, в котором рассказали, как важно сохранить последний клочок с зелеными насаждениями. А родители лицея № 110 в Екатеринбурге попросили создать выборы нового директора, в которых могли бы принимать участия как они сами, так и ученики с учителями, а всё из-за недовольства новым директором.
Теперь ждем новую прямую линию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря 2024 года. Какие вопросы будут заданы главе государства в этот раз, кто из представителей других стран будет присутствовать на конференции и удастся ли обсудить все самые важные и актуальные проблемы, узнаем совсем скоро. Редакция TagilCity.ru будет держать вас в курсе всех самых важных моментов.