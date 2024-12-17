Пьяный житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Кольцово

Posted 17 декабря, 09:28
Published 17 декабря, 09:28
Modified 17 декабря, 09:28
Updated 17 декабря, 09:28
Мужчине показалось, что его документы проверяют слишком долго и стал ругаться., из-за чего правоохранители сделали ему замечание. Однако он не отреагировал и продолжал скандалить. В результате его пришлось задержать, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
Во время задержания пассажир оказывал сопротивление, из-за чего полицейские надели на него наручники. От освидетельствования он отказался. Выяснилось, что он собирался улететь в Ижевск. Дебоширу назначили двое суток ареста.
Напомним, 3 декабря 2024 года в воздушном транспорте компании «Уральские авиалинии» помощник депутата госдумы устроил скандал с сотрудниками и другими пассажирами.