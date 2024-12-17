Пьяный житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Кольцово

Мужчине показалось, что его документы проверяют слишком долго и стал ругаться., из-за чего правоохранители сделали ему замечание. Однако он не отреагировал и продолжал скандалить. В результате его пришлось задержать, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.