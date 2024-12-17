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Posted 17 декабря, 09:28

Published 17 декабря, 09:28

Modified 17 декабря, 09:28

Updated 17 декабря, 09:28

Пьяный житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Кольцово

Пьяный житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Кольцово

17 декабря 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney.
В аэропорту 35-летний пьяный житель Ижевска устроил дебош в зоне паспортного контроля.

Мужчине показалось, что его документы проверяют слишком долго и стал ругаться., из-за чего правоохранители сделали ему замечание. Однако он не отреагировал и продолжал скандалить. В результате его пришлось задержать, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Во время задержания пассажир оказывал сопротивление, из-за чего полицейские надели на него наручники. От освидетельствования он отказался. Выяснилось, что он собирался улететь в Ижевск. Дебоширу назначили двое суток ареста.

Напомним, 3 декабря 2024 года в воздушном транспорте компании «Уральские авиалинии» помощник депутата госдумы устроил скандал с сотрудниками и другими пассажирами.

Житель Кузбасса устроил дебош в самолете
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